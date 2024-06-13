PTT’ye TCKN ile giden emekliye destek! Yüzde 20 indirim ile emeklinin gözbebeği oluyor.

Özellikle en düşük emekli maaşı alan bireyi ilgilendiren emekliye sosyal destek programı kapsamında çalışmalar devam ediyor. Tüm emeklileri ilgilendiren indirim programları da yavaş yavaş devreye alınırken, bu programın içinde yer alan tüm kalem çalışmalarının Temmuz ayına kadar bitirileceği ifade ediliyor. Emekliye yönelik olarak en son açıklaması yapılan yüzde 20 seyahat indirimi akabinde ortaklaşa çalışmalar akabinde PTT tarafından da aynı oranda destek sağlanacağa belirtildi.

PTT kargo işlemlerine dahil olacak olan emekli, gönderilerini yüzde 20 daha az ödeyerek gönderim sağlayacak. PTT tarafından geçtiğimiz gün açıklaması yapılan kargo zamlı tarifleri akabinde emekliye sağlanması beklenen bu indirim ile emeklinin, uygulamaya alınacak zam konusundan etkilenmeyeceği tahmin ediliyor.







PTT KARGO’DA EMEKLİ İNDİRİMİ

PTT tarafından alınan kararlar doğrultusunda Yurt içi varışlı standart taşıma ve adrese teslim hizmetleri normal tarife üzerinden emekliye yüzde 2 indirim uygulanacağı belirtildi. Ayda en fazla 5 kargo gönderiminde sağlanacak olan bu indirim programına dahil olunması için emeklinin PTT’ye TCKN ile ibraz etmesi yeterli.

PTT tarafından açıklanan indirim, emekli için büyük bir indirim müjdesi yaratırken, Emekliye sosyal destek programı ile alakalı çalışmaların da devam edeceği belirtilmiş bulunuyor. Emekliye sağlanan destekler arasında yüzde 20 indirimli yolculuk imkanı, bayram öncesinde çok rağbet görürken, bu kapsamda PTT kargo indirimi de bayram da sevdiklerinin yanına gidemeyip de hediye gönderecek olan emeklinin masrafını ortadan kaldıracak.