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Ramazan'a özel yardım seferberliği başladı: İhtiyaç sahibini bedava kart bekliyor

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir çok destek ödemesi ile alakalı açıklamalar gün gün yapılmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 13:23
Ramazan'a özel yardım seferberliği başladı: İhtiyaç sahibini bedava kart bekliyor

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir çok destek ödemesi ile alakalı açıklamalar gün gün yapılmaya devam ediyor. Ramazan ayına girilmesine sadece sayılı günler kaldı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi birey iftar ve sahur sofralarını nasıl dolduracağını düşünürken vatandaşa yönelik devlet ve belediyeler tarafından yapılan yardımlar artmaya başladı. Devlet tarafından birçok Dar gelirli haneye destek ödemeleri devam ederken belediyeler de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarına başlamış bulunuyor.

Dar gelirliye yönelik bir destek açıklaması da Sarıyer Belediyesi tarafından yapılmış bulunuyor. Sarıyer Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli olduğu belirlenen 8400 kişiye Sarıyer halk kart dağıtılacağı duyuruldu. Hak sahibi olan dar gelirli vatandaşın belediye ile anlaşmalı marketlerde gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini almaları hedefleniyor.

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Geçtiğimiz gün Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü genç halk kart ile alakalı açıklamada bulundu. Açıklamasını Ramazan ayı ile başlayan Genç; birlik ve beraberliğin artması gerekliliğine değinerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ellerinden gelen her desteği yapacaklarını işaret etti.

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Yapılan açıklama kapsamında Sarıyer halk kart ile anlaşmalı marketlerden gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri alınabilecek. Karta lira yüklemesi, Sarıyer Belediyesi tarafından sağlanacak iken kart sahipleri belediye tarafından yüklenen tutara kadar alışveriş yapabilecek

Sarıyer Belediyesi tarafından başlatılan halk kart uygulaması için başvurular Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde tamamlanabiliyor. Sarıyer Belediyesi tarafından halk kart haricinde birçok destek ödemesi yapılacağı da belirtilmiş bulunuyor. Belediye kapsamında birçok haneye gıda kolisi dağıtımı sağlanacak iken iftar sofraları için de birçok etkinlik düzenlenmesi adına çevre temizliği yapılmaya başlanmış bulunuyor

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