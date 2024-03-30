Ramazan ayı bitmeden koşa koşa TEB'e giden 800 TL'yi şartsız şurtsuz kapar!

Bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar merakla araştırılıyor. Öyle ki gerek market, gerek teknoloji, gerek beyaz eşya alımı gibi bir çok kategoride yapılan alışverişlerde indirim imkanı sunan kampanyalar, alışveriş yapacak olan bireyin geri ödeme alabilmesi adına merakla araştırılıyor.

Bankalar da ürün ve hizmet satabilmek, kartlarının kullanımının arttırılması ve bu faizlerden faydalanabilmek adına bir çok kampanya açıklamaya devam ediyor. Vatandaşa cazip gelen bir kampanya da TEB müşterilerini yakından ilgilendiriyor. TEB tarafından yapılan kampanya açıklamasında Ramazan ayına özel 800 TL kampanyasının detayları yer alıyor.





TEB 800 TL KAMPANYASI

7 Mart'ta başlayan kampanya Bayram haftasının sonuna kadar devam edileceği açıklanmış bulunuyor. TEB bireysel kredi kartları ile 750 TL ve üzeri çift market harcamalarında 100 TL ödeme yapacağını açıklayan banka toplamda 800 tl geri ödeme imkanı sunuyor. Kampanya da belirtilen detaylarda harcama yapmadan önce başvuru şartı bulunuyor. TEB mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurulara istinaden büyük harflerle ''SEKER'' yazıp 46 16'ya SMS göndermek de yeterli olabiliyor.

14 Nisan'da bitecek olan kampanyada Bonus yüklenme tarihi 22 Nisan olarak belirtilirken 7 Mayıs'a kadar harcanmayan iadeler aynı gün geri alınacak. Müşteri bazında başlatılan kampanyada en fazla kazanılacak Bonus 800 TL olarak açıklanmış bulunuyor. Kampanyanın diğer dikkat çekici tarafı ise peşin işlemlerde geçerli olabileceği gibi taksitli işlemlerde kampanyaya dahil olunabilinecek.