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Ramazan ikramiyesinde bütçe kısıtlaması! O emekli ikramiye alamayacak

Emekli ikramiyelerinin Mart sonu ya da Nisan ayında ödenmesi durumuna göre ödemelerde hak sahibi olmayacak birey sayısının şekilleneceği tahmin ediliyor

Yayın Tarihi: 14.02.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:08
Ramazan ikramiyesinde bütçe kısıtlaması! O emekli ikramiye alamayacak

Emekli zamları, emekli promosyonları derken kısa bir süre sonra kutlanacak olan bayram öncesinde Emekli ikramiyeleri konusu konuşulmaya başlayacak. Emekliye her dini bayram öncesinde karşılıksız olarak devlet tarafından ödenen bgayram ikramiyeleri ile alakalı Bakan Vedat Işıkhan'dan zam müjdesi gelmişti. 

Geçtiğimiz sene Mart ayında EYT yasasının onaylanması sonrasında yeni emekli sayısı gün gün yükselmeye devam ediyor. Eyt'linin de emekli ikramiyesinden faydalanacağı bilinirken verilen tarihe kadar emeklilik işlemlerini yerine getiremiyen emekli adayı ikramiye almaya hak kazanamayacağı hesaplanmış bulunuyor. Kahramanmaraş deprem öncesinde gündeme çıkan ancak deprem sonrası meclisin depreme yoğunlaşması ile askıya alınan EYT yasası Şubat ayının sonunda meclisten geçerek onaylanmıştır.

TL

O EYT'LİYE İKRAMİYE YOK

2023 yılı içerisinde 2 milyondan fazla birey eyt'den emekli olurken kademeli prim uygulaması sayesinde birçok emekli işlemlerini 2024 ve 2025 yılına ertelemek durumunda kalmıştı. 2023 yılında emekli olan birey sayısı kadar kişinin 2024 yılı içerisinde de emekli olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz sene Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla 2000 liraya yükseltiler Ramazan Bayramı ikramiyesinin 2024 yılında hangi seviyelere yükseleceği ile alakalı detaylarda oluşturulmaya başlanıyor.

 31 Mart seçimlere öncesi de emeklilin hak sahibi olduğu ikramiye tutarlarının hesaplara aktarılacağı konusuna kesin gözüyle bakılırken özellikle de emekli olunabilmek adına çok sayıda uygulamanın da devreye gireceği tahmin ediliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARI

Emekli ikramiyesi ile alakalı hesaplamalar devam ediyor. Ortalıklarda dollanan rakamlar 3000 TL ile 5000 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Ancak konuyla alakalı net bir açıklama bulunmuyor. Emekli sayısının gün gün artışı ikramiye ödemelerinde bütçenin üzerine çıkmasını engellemek amacıyla başvuru tarihleri şartı koşulacağı tahmin ediliyor. Nisan ayının birinci haftasındaki  başvuruların da emekli ikramiyesi alınması için yeterli olacağı hesaplanırken bu sayede ödemelerin 1 ay geriye çekilmesi sonrasında 31 Mart ve sonrası başvuru yapan emeklinin ikramiye ödemesinden faydalanamayacağı açıklanmış bulunuyor.

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