Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Reeder'dan Yeni Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Özellikle teknoloji alanında dikkat çeken isimlerden biri olan Reeder, otomotiv sektörüne adım atarak ilk elektrikli aracını tanıttı. Yeni modelinin adı ise ReeV Fancy.

Modern Tasarım ve Kullanım Kolaylığı

ReeV Fancy, Samsun fabrikasında montajlandı. Modern tasarımıyla dikkat çeken bu elektrikli araç, şehir içi ulaşımda fark yaratmayı hedefliyor. Yapılan açıklamalara göre, aracın başlangıç fiyatı 280.000 TL olarak belirlendi.

Teknik Özellikler

ReeV Fancy, 7,5 kWh bataryaya sahip ve bir dolumla 100 km menzil sunuyor. Günlük ihtiyaçları karşılamada etkili olan bu model, şehir içindeki pratik sürüş deneyimi ile kullanıcılarına avantaj sağlıyor. Ayrıca aracın en ilginç özelliği, standart ev prizleriyle sadece 5 saatte dolmasıdır, bu da günlük yaşamı kolaylaştırıyor.

Şehir İçi Kullanım için İdeal Boyutlar

2,49 metre uzunluğundaki ReeV Fancy, dar alanlarda manevra kabiliyeti sunarak şehir içi kullanımı için uygun bir tasarım sunuyor. 200 litre bagaj hacmi ile pratik çözümler sunan bu araç, yoğun trafikte ve park sorunlarında kolaylık sağlıyor.

Vergi Avantajları ve Ekonomik Seçenek

L6e kategorisine dahil olan ReeV Fancy, çeşitli vergi avantajları ile de öne çıkıyor. Çevre dostu olması ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bu model, sınırlı sayıda üretilecek. Ekonomik ulaşım araçları arayanlar için önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.