Refah payı ve iyileştirme zammı! Yoksa kamu işçilerine yeni bir bayram mı gelecek?

Kamu işçilerine de refah payı talepleri gün gün yenilenmeye devam ediyor. Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu tarafından geçtiğimiz haftalarda iletilen talepte kamu işçisine de yapılan zamların haricinde refah payı zammının verilemsi gerekliliği belirtilmişti. Ülkemizde yaklaşık 700.00 bin kamu işçisini ilgilendiren bu talep sonrasında aram motorları üzerinde kamu işçisine ek zam olacak mı? kamu işçisine refah payı zammı ne zaman? soruları sorulmaya başlandı.

TEŞ-İŞ TALEPLERİNİ BELİRTTİ

Ocak ayı sonunda imzalanan protokolde 32,57'lik ücret artışından sözleşme tarihi farklı olan tüm kamu çalışanlarının da faydalandığı belirtildi. Bu kapsamda bu uygulamada sözleşme tarihi Mart ayı olan kamu görevlisinin yüksek oranlarda zam alınacağı belirtilirken, tüm kamu işçilerini ilgilendiren refah payı zammı ile alakalı yorumlar devam ediyor. TES-İŞ adına açıklama yapan Kabaloğlu, tüm isteklerinin karşılandığını ancak refah payı zammı konusunda herhangi bir çalışmanın olmadığını belirterek bu taleplerini yinelediklerini belirtti.





Yüksek enflasyon rakamlarının her bireyi etkilediğini belirten Kabaloğlu, İBB bünyesindeki İSPER ve İSFALT'ta, iyileştirme ve ikramiyelerin eşitlenmesi talebini de belirtti.

VERGİ ADALETİ OLSUN

Zam ile alakalı taleplerini sunan başkan, vergi adaleti konusunda maaşlara göre dağılım olması gerekliliğini sözlerine ekledi. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması gerekliliği açıklaması ile bu isteklerin adalet talebi olduğu ve yerine getirilesiye kadar gündeme çıkaracaklarını da belirtti.





Bilinidği üzere Aralık ayında Hak-İş'de aynı taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletmişti . O dönem refah payı ve iyileştirme taleplerinin olduğu açıklaması HakİŞ yetkilileri tarafından yapılırken, Toplu iş sözleşmesi ile elde ettiğimiz haklarımızın daha fazla erimemesi için bir ek protokol ile 1 ocak itibarıyla kamuda yaklaşık 600 bin civarındaki arkadaşımızın haklarının iyileştirilmesini talep edeceğiz." şeklinde belirtilmişti.