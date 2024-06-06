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Refah payı zammı yüzde 35- 40 açıklandı! Emekliler 14.000 TL alacak

Kurban Bayramına sayılı günler kala emekli ikramiyesini erken alacak emekli ödeme tutar ve tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Merak edilen diğer bir konu ise emekli maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenemeyeceği konusu olurken, Temmuz zamları ile alakalı da bir çok hesaplama yapılmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 18:11
Refah payı zammı yüzde 35- 40 açıklandı! Emekliler 14.000 TL alacak

Kurban Bayramına sayılı günler kala emekli ikramiyesini erken alacak emekli ödeme tutar ve tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Merak edilen diğer bir konu ise emekli maaşlarının bayramdan önce ödenip ödenemeyeceği konusu olurken, Temmuz zamları ile alakalı da bir çok hesaplama yapılmaya devam ediyor.

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde açıklandı. Bu kapsamda emekli Temmuz zammı şimdiden yüzde 20’nin üzerinde seyrederken yapılan hesaplamalara refah payının da dahil edilebileceği ve bu kapsamda emeklinin 35-40 oranında zam alabileceği tahmin ediliyor. Emekliye yüzde 40 zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşının 14,000 TL'ye ulaşabileceği tahminleri de sunuluyor. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 22,72 olarak açıklanırken 3 Temmuz’da açıklanacak olan Haziran enflasyonu en düşük emekli maaşını refah payı olmadan yalın halini ortaya çıkaracak.

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Haziran ayı enflasyon rakamları ile alakalı hesaplamalar uzmanlar tarafından sağlanırken, Temmuz ayında açıklanacak veri ile birlikte 6 aylık oranın yüzde 25,7 civarında olabileceği tahmin ediliyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI OLACAK MI?

Emekli temmuz zammı ile alakalı olarak yapılan açıklamalarda geçtiğimiz senelerde olduğu gibi maaşlara refah payının da eklenebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz dönemlere göre yapılan hesaplamalarda emekli maaşına yüzde 35-40 civarı zam yapılacağı belirtilirken, memur emeklisinin de zam oranlarının eşitlenebileceği tahmin ediliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ?

Her bayram öncesinde tarihlerin denk gelmesi durumunda emekli maaşları bayram öncesinde ödenmektedir. Bu kapsamda Kurban Bayramı ile alakalı net açıklama yapılmasa da tahminler erken ödeneceği müjdesinin verileceğini düşündürtmekte.

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IKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLAYACAK

Kurban Bayramında emekli ikramiye ödemelerini alacak. Bayramdan hemen önceki hafta hesaplara aktarılacağı tahmin edilen emekli maaşları ile birlikte emekli ikramiyeleri ile birlikte 3 bin lira artış sağlanacağı biliniyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı alan emekli, 13 bin lira Haziran maaşı alacak.

ERDOĞANDAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ikramiye ile alakalı detaylar açıklandı. Yapılan açıklama kapsamında emekliye 3 bin lira ikramiye ödemesinin 10-14 Haziran tarih aralıklarında tahsis noya göre hesaplara aktarılacağı belirtildi.

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