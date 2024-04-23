Remzi Özdemir yaklaşan tehlikeyi açıkladı! Parasını ona yatıran sert çakılacak

Ünlü ekonomi yazarı Remzi Özdemir ekonomik krizin her geçen gün büyüyen etkilerinden bahsetti. Ekonomik olarak yanaşan çeşitli tehlikelerden de bahseden ekonomist vatandaşa ciddi uyarılarda bulundu.

Konut Kiralarına Vergi mi Geliyor?

Konut sektöründe akıbetin ne olacağı konusunda çeşitli değişik görüşler yer alıyor. Uzmanların bir kısmı konut fiyatlarının düşeceğini düşünürken bir kısmı ise artışların devam edeceği yönünde görüş bildiriyor.

Ekonomi yazarı olan Remzi Özdemir farklı görüşlerin nedeni olarak döviz faiz oranları ve arz talep dengesindeki değişkenlik olarak belirtti. Bundan sonra rakı süreçte kira kontratlarının e-devlet üzerinden yapılacağına değinen yazar kontratı onaylayan her iki tarafın da iban hareketlerinin yapay zeka aracılığı ile izleneceğini söyledi. Belli bir miktarın üzerinde ev kirası alanların da vergiye tabi tutacağını bildirdi.



Biten fazla dairesi olan kişilere vergi uygulaması getirilmesi zaten Merkez Bankası gündeminde olan bir konuydu. Merkez Bankası ilgili kişilere kademeli bir biçimde vergi uygulaması yapılmasını önermişti. Geçimini kiradan sağlayan kimseler için de hisseli kiracılık önerisi getirildi.

Bu çalışmalar vesilesiyle konut piyasasındaki talep arz dengesizliğin azaltmak ve hem kiracıya hem de ev sahibine kolaylık sağlayacak bir sistem düzeni kurmak olduğu belirtiliyor.