Bist 100
9.645,02 0%
DOLAR
32,58 0,21%
EURO
34,84 0,49%
ALTIN
2.404,71 -0,66%

Remzi Özdemir yaklaşan tehlikeyi açıkladı! Parasını ona yatıran sert çakılacak

Pandemi sonrası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik krizin etkileri devam ediyor. Remzi Özdemir pandemi sonrasında yanaşan yeni tehlikeleri açıkladı. Peki bizleri bekleyen tehlikeler neler?

Yayın Tarihi: 23.04.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 08:29
Remzi Özdemir yaklaşan tehlikeyi açıkladı! Parasını ona yatıran sert çakılacak

Ünlü ekonomi yazarı Remzi Özdemir ekonomik krizin her geçen gün büyüyen etkilerinden bahsetti. Ekonomik olarak yanaşan çeşitli tehlikelerden de bahseden ekonomist vatandaşa ciddi uyarılarda bulundu.

Konut Kiralarına Vergi mi Geliyor?

Konut sektöründe akıbetin ne olacağı konusunda çeşitli değişik görüşler yer alıyor. Uzmanların bir kısmı konut fiyatlarının düşeceğini düşünürken bir kısmı ise artışların devam edeceği yönünde görüş bildiriyor.

Remzi Özdemir yaklaşan tehlikeyi açıkladı! Parasını ona yatıran sert çakılacak

Ekonomi yazarı olan Remzi Özdemir farklı görüşlerin nedeni olarak döviz faiz oranları ve arz talep dengesindeki değişkenlik olarak belirtti. Bundan sonra rakı süreçte kira kontratlarının e-devlet üzerinden yapılacağına değinen yazar kontratı onaylayan her iki tarafın da iban hareketlerinin yapay zeka aracılığı ile izleneceğini söyledi. Belli bir miktarın üzerinde ev kirası alanların da vergiye tabi tutacağını bildirdi.

Biten fazla dairesi olan kişilere vergi uygulaması getirilmesi zaten Merkez Bankası gündeminde olan bir konuydu. Merkez Bankası ilgili kişilere kademeli bir biçimde vergi uygulaması yapılmasını önermişti. Geçimini kiradan sağlayan kimseler için de hisseli kiracılık önerisi getirildi.

Bu çalışmalar vesilesiyle konut piyasasındaki talep arz dengesizliğin azaltmak ve hem kiracıya hem de ev sahibine kolaylık sağlayacak bir sistem düzeni kurmak olduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Akciğerini seven bundan uzak dursun! Bir daha nefes alamayabilirsiniz

SGK'dan müjdeli haber geldi! Tek şartla aylık 5.100 TL maaş verilecek!

Parasını ona yatıranlar fena çakılacak! Piyasa uzmanı korkunç tarihi açıkladı

Evine doğalgaz ve elektrik faturası gelenler dikkat! Bakanlık'tan flaş zam açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
4
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
5
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
6
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
7
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti

SGK'dan müjdeli haber geldi! Tek şartla aylık 5.100 TL maaş verilecek!

Dolar kuru 1 haftada tepetaklak olacak! Kemerlerinizi bağlayıp uçuşa hazırlanın!

Kimliğiyle başvuru yapana 12.000 TL nakit müjdesi! 11 gün içinde başvuru şartı var

İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı

Evine doğalgaz ve elektrik faturası gelenler dikkat! Bakanlık'tan flaş zam açıklaması

Asgari ücrete zam yapılmaması konusunda Türk-İş sonunda sessizliğini bozdu: Zam Geliyor

Remzi Özdemir yaklaşan tehlikeyi açıkladı! Parasını ona yatıran sert çakılacak

Akciğerini seven bundan uzak dursun! Bir daha nefes alamayabilirsiniz

Ayçiçek yağında bomba gibi indirim! 5 litre fiyatını gören stok yapacak!

Parasını ona yatıranlar fena çakılacak! Piyasa uzmanı korkunç tarihi açıkladı

Annelere devletten 36 bin TL yardım! İki şartı sağlamak yeterli

Belediyeye 18-50 yaş arası personel alımı! KPSS ve sınav şartı aranmayacak