Resmi Gazete de gece onayı! Kamu Kurumları 57 bin personel alıyor: İşte şartlar ve pozisyonlar!

Ülkemizde iş garantisi olan kamu sektöründe çalışmak adına başvuru tarih ve şartlar merakla araştırılıyor. Ülke genelinde bakanlıklar tarafından yapılan açıklama, kamuya adım atmak bireyleri heyecanlandırırken, on binlerce açık olduğu ve belirlenen bakanlıkların bünyesinde çalıştırılmak üzere memur alımı yapılacağı belirtildi. Kimi memur alımları için başvurular bugün itibaren sona erecek iken kimi bakanlık personel başvuruları ise Mayıs ayı sonuna kadar süregelecek. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde memur olarak yer alacak 57.192 memur alımı yapılacağı açıklanırken, hangi bakanlığı, kaç memur alımı yapacağı detayları sizlerle..

En dikkat çeken memur alımı Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı memur alımları olurken, sene sonuna kadar Sağlık Bakanlığına 36 bin ve Milli Eğitim Bakanlığına' da 36 bin personel alımı yapılacağı belirtildi. Resmi Gazete’de yayınlanan duyurulara göre, çeşitli kamu kurumları ile alakalı başvuru koşul ve şartları da merakla araştırılıyor.





SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 2024 yılı sonuna kadar toplamda 36 bin personel alımı yapılacak. Diyetisyenlerden, ebelerden, hemşirelerden, sağlık memurlarından ve tabiplerden oluşacak olan alımlar ile alakalı detaylar bakanığın resmi internet sitesinde açıklanırken, Orman Bakanlığı da eksik personel sayısını belirledi.

2024 YILINDA KAMUYA ALINACAK PERSONEL SAYISI AÇIKLANDI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman muhafaza memurları ve orman mühendisleri pozisyonları için 90 kişilik bir alım yapacak.Bu alımlar sözlü ve uygulamalı sınavlara tabii tutulmak üzere sözleşmeli olarak sağlanacak.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, sürekli işçi ve memur alımı kapsamında 218 kişiyi işe alacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, uzman yardımcısı pozisyonları için 15 kişi alacak.





Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklama kapsamında TÜRKŞEKER bünyesinde çalıştırılmak üzere çeşitli teknik ve endüstriyel pozisyonlar için 390 sürekli işçi alımı yapacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bilişim alanında 11 sözleşmeli personel alımı yapacak iken, uygun adaylar Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında işe başlayacak.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilerde TÜBİTAK, araştırmacı ve teknik destek personeli olarak 236 kişiyi istihdam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 45 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.





Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sözleşmeli bilişim personeli olarak 5 adet personel alımı yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

Maden ve Petrol Genl İşleri Müdürlüğü ana merkezinde çalışmak üzere 10 personel alımı yapılacağı belirtilirken, başvurular 19 Mayıs tarihinde son bulacak.

Kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların kamu sektöründe istihdam edilmesi yönünde büyük önem arz eden bu alımlar için adayların başvuru şartları, son başvuru tarihleri ve açık pozisyonlar hakkında bilgi almak için ilgili kurumların internet sayfalarını ziyaret etmeleri ve Resmi Gazete duyurularını takip etmeleri gerekiyor.