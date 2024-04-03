Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,93 -0,36%
EURO
34,63 0,2%
ALTIN
2.347,36 0,37%

Reuters'ten dikkat çeken Türkiye piyasaları analizi

Reuters'ın analizine göre, mart ayında merkez bankaları farklı politikalar izledi. İsviçre faiz indirimi yaparken, Türkiye 500 baz puanlık beklenmedik bir faiz artışı ile piyasaları şaşırttı

Yayın Tarihi: 03.04.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 23:29
Reuters'ten dikkat çeken Türkiye piyasaları analizi

Reuters, Mart ayı boyunca dünya genelinde merkez bankalarının performansını içeren bir analiz haber derledi. Haberde, Türkiye'nin piyasalarda şaşkınlık yaratan 500 baz puanlık faiz artışıyla öne çıktığı belirtildi.

Analizde şu bilgilere yer verildi:

"İsviçre Ulusal Bankası, büyük merkez bankaları arasında mart ayında faiz indirimi sürecini başlatırken, gelişmekte olan ekonomilerde gevşeme hamleleri yeniden hız kazandı.

İsviçre Ulusal Bankası, Kasım 2020'den bu yana temel borç verme faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası oldu ve dünyada en çok işlem gören 10 para biriminden birini denetlemektedir.

Diğer yedi G10 merkez bankası (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Kanada, Avustralya, İsveç, Norveç ve Birleşik Krallık'taki merkez bankaları) faiz oranlarını geçen ay değiştirmedi.

Zurich Insurance Group'un baş piyasa stratejisti Guy Miller, "Şu anda G10'da bir faiz indirimi var ve İsviçre Ulusal Bankası kapıdan ilk çıkan olacak. Yani artık merkez bankalarının sadece konuşmak yerine hareket ettiğini gösteren bazı kanıtlarımız var; para politikası gerçekten de yön değiştirdi" yorumunu yaptı.

Meksika'daki politika yapıcılar beklenildiği gibi gevşeme döngüsüne başlarken, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Kolombiya gevşeme adımlarını iki katına çıkardı.

Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kötüleşen enflasyon görünümüne ve fiyat baskılarının artmasına dayanarak, beklenmedik bir şekilde 500 baz puanlık faiz artışı yapacağını açıkladı. Bu hamle piyasalarda şaşkınlık yarattı.

Reuters'ın gelişmekte olan piyasalar tablosuna göre, mart ayında 12 merkez bankası faiz belirleme toplantıları düzenledi. Gelişmekte olan piyasalarda yıl başından bu yana gerçekleşen faiz artırımlarının toplamı 750 baz puan oldu ve bunların tamamı Türkiye tarafından gerçekleştirildi."

İLGİLİ HABERLER

Bankalar faizsiz borçları kapatıyor! Bir kuruş fazla ödemeden borç kapatma kredisi

Bankalar faizsiz borçları kapatıyor! Bir kuruş fazla ödemeden borç kapatma kredisi

Cebinde akrep olan 3 burç açıklandı! 1 TL'lerinin bile peşine düşüyorlar

Cebinde akrep olan 3 burç açıklandı! 1 TL'lerinin bile peşine düşüyorlar

Emeklilere son dakika cumhurbaşkanı sürprizi! Böyle zam ne görüldü ne duyuldu

Emeklilere son dakika cumhurbaşkanı sürprizi! Böyle zam ne görüldü ne duyuldu

Zamlanan sigara markaları ortaya çıktı! İşte 4 Nisan güncel sigara fiyatları

Zamlanan sigara markaları ortaya çıktı! İşte 4 Nisan güncel sigara fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak
7
Ayın 15'i dedimi İş Bankası 26.500 TL promosyon ödeyecek! Seçim gelmeden imza atıldı

En ucuz bayram çikolataları BİM'de! Fiyatlar 39 TL'ye kadar düştü

Cebinde akrep olan 3 burç açıklandı! 1 TL'lerinin bile peşine düşüyorlar

Emeklilere son dakika cumhurbaşkanı sürprizi! Böyle zam ne görüldü ne duyuldu

Yumuşatıcısız mis gibi kokan çamaşırların sırrı! Kokusu tüm mahalleye yayılacak

Biriknmiş 50 bin TL'si olan bu arsayı kapar! Milli Emlak bedavaya arsa satıyor

Evde çıtır çıtır lahmacun tarifi! Dışarıda yediklerinizi unutturacak

Kaymakamlıklara personel alımı yapılacak! O illerde iş arayanlara dev fırsat

Zamlanan sigara markaları ortaya çıktı! İşte 4 Nisan güncel sigara fiyatları

Bankalar faizsiz borçları kapatıyor! Bir kuruş fazla ödemeden borç kapatma kredisi

Adına fatura gelen birey dikkat! 250 TL'si Akbank'tan

Hiç evi olmayana 0.69 faizli konut kredisi! Ayda 3.887 TL ödeyen ev sahibi olacak

Mutfak tüpünün alevi yükseldi! Tüp fiyatlarına okkalı zam cepleri yakacak