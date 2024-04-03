Reuters'ten dikkat çeken Türkiye piyasaları analizi

Reuters, Mart ayı boyunca dünya genelinde merkez bankalarının performansını içeren bir analiz haber derledi. Haberde, Türkiye'nin piyasalarda şaşkınlık yaratan 500 baz puanlık faiz artışıyla öne çıktığı belirtildi.

Analizde şu bilgilere yer verildi:

"İsviçre Ulusal Bankası, büyük merkez bankaları arasında mart ayında faiz indirimi sürecini başlatırken, gelişmekte olan ekonomilerde gevşeme hamleleri yeniden hız kazandı.

İsviçre Ulusal Bankası, Kasım 2020'den bu yana temel borç verme faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası oldu ve dünyada en çok işlem gören 10 para biriminden birini denetlemektedir.

Diğer yedi G10 merkez bankası (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Kanada, Avustralya, İsveç, Norveç ve Birleşik Krallık'taki merkez bankaları) faiz oranlarını geçen ay değiştirmedi.

Zurich Insurance Group'un baş piyasa stratejisti Guy Miller, "Şu anda G10'da bir faiz indirimi var ve İsviçre Ulusal Bankası kapıdan ilk çıkan olacak. Yani artık merkez bankalarının sadece konuşmak yerine hareket ettiğini gösteren bazı kanıtlarımız var; para politikası gerçekten de yön değiştirdi" yorumunu yaptı.

Meksika'daki politika yapıcılar beklenildiği gibi gevşeme döngüsüne başlarken, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Kolombiya gevşeme adımlarını iki katına çıkardı.

Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kötüleşen enflasyon görünümüne ve fiyat baskılarının artmasına dayanarak, beklenmedik bir şekilde 500 baz puanlık faiz artışı yapacağını açıkladı. Bu hamle piyasalarda şaşkınlık yarattı.

Reuters'ın gelişmekte olan piyasalar tablosuna göre, mart ayında 12 merkez bankası faiz belirleme toplantıları düzenledi. Gelişmekte olan piyasalarda yıl başından bu yana gerçekleşen faiz artırımlarının toplamı 750 baz puan oldu ve bunların tamamı Türkiye tarafından gerçekleştirildi."