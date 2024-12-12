Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Roborock Türkiye Pazarında Yeni Robot Süpürgesi Qrevo Curv ile Karşımıza Çıkıyor

Roborock, Türkiye pazarında estetik ve yüksek performansı bir arada sunan yeni robot süpürgesi Qrevo Curv ile satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Qrevo Curv'un Öne Çıkan Özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Qrevo Curv, pazarın en performanslı robot süpürgeleri arasında dikkat çekiyor. Bu model, güçlü 18.500 Pa HyperForce emiş gücü ve AdaptiLift Gövde teknolojisi ile öne çıkıyor.

Estetik Tasarım ve Yenilikçi Özellikler

Alışılagelmiş robot süpürgelerin ötesinde kıvrımlı estetik tasarımı ile ev dekorasyonuna uyum sağlayan Qrevo Curv, toz torbası ve su tanklarını gizli kapaklı bir bölgeye yerleştirerek kullanımı kolaylaştırıyor. Yenilikçi temizlik haznesi ise robotun tüm parçalarının düzenli bir şekilde yer almasını sağlıyor.

Performans Avantajları

Roborock Qrevo Curv, rakiplerinden ayrılan yüksek emiş gücü ile köşe ve kenarları temizlemede son derece etkili. Ayrıca, güncellenmiş Flexi Arm tasarımlı yan fırçası sayesinde zorlu alanlardaki kıl ve tüyleri yüzeyden kolayca uzaklaştırıyor.

Özel İnovatif Teknoloji

Cihaz, DuoDivide Ana Fırça ile saçların fırçaya dolanmasını önlüyor; bu sayede bu tüylerin ulaşılması zor alanlarda birikmesini minimum seviyeye indiriyor.

AdaptiLift Gövde Sistemi ile Yüksek Performans

Qrevo Curv'un en dikkat çekici özelliği olan AdaptiLift Gövde sistemi, bağımsız olarak ayarlanabilen üç tekerlek düzeneği sayesinde robotun 10 milimetreye kadar yükselebilmesini sağlıyor. Bu özellik sayesinde robot süpürge, 4 santimetre yüksekliğindeki çift katmanlı eşikleri kolayca aşarak hem engebeli hem de düz zeminlerde yüksek performans sunuyor.

Çok Fonksiyonlu İstasyon 3.0

Qrevo Curv'un çok fonksiyonlu istasyonu, temizlik sonrası kirli suyun boşaltılması ve temiz suyun doldurulması gibi işlevlerin yanı sıra paspas temizliği özelliği de sunuyor. Dönen paspaslar, 75 santigrat derece sıcaklıkta yıkanarak %99,9 oranında bakterilerden arınma sağlıyor.