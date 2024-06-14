S&P: Türk şirketlerinin rredi notları iyileşiyor, stratejik büyüme projeleri devam ediyor

S&P: Türk Şirketlerinin Kredi Notu Dağılımı İyileşti



S&P Global Ratings, son dönemde derecelendirdiği Türk şirketlerinin kredi notlarında önemli iyileşmeler kaydedildiğini açıkladı. Yayınlanan raporda, Türkiye'deki 15 şirketin kredi notlarının, ülkenin kredi notundaki artışla birlikte iyileştiği belirtildi. Bu gelişmeler ışığında, Türk şirketlerinin 2024 yılında stratejik büyüme projelerine yatırımlarını sürdüreceği öngörülüyor.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN KREDİ NOTU GÖRÜNÜMLERİ İYİLEŞİYOR

S&P Global Ratings'in raporuna göre, Aralık 2023'ten bu yana Türkiye'deki 11 şirketin kredi notu artırıldı. Raporda, değerlendirilen şirketlerin yüzde 40'ının artık pozitif kredi notu görünümüne sahip olduğu belirtiliyor. Bu iyileşmenin temel nedeni olarak ise Türkiye'nin kredi notunun "B+" seviyesine yükseltilmesi gösteriliyor.

Raporda, "Şirketlerin derecelendirmeleri Türkiye'nin ülke notundaki iyileşmeden faydalandı ve bazı şirketlerin görünümü Türkiye'nin ülke notuna bağlı kalmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi. Bu durum, şirketlerin uluslararası piyasalarda daha güçlü bir konum elde etmelerine yardımcı oluyor.

STRATEJİK BÜYÜME PROJELERİ VE NAKİT AKIŞI RİSKLERİ

S&P Global Ratings, Türk şirketlerinin bu yıl stratejik büyüme projelerine yatırım yapmaya devam edeceğini öngörüyor. Ancak, yüksek faiz giderleri nedeniyle bu projelerin nakit akışını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Yüksek faiz oranları, şirketlerin borçlanma maliyetlerini artırarak finansal baskıyı artırabilir.

Raporda ayrıca, Avrupa tahvil piyasasının bazı Türk şirketlerine yeniden açıldığına dikkat çekiliyor. Son tahvil ihraçlarının, ihraççıların likidite tamponlarının artmasına yardımcı olduğu, ancak ortalama borç vade profillerinin nispeten kısa vadeli olduğu belirtiliyor. Bu durum, şirketlerin likidite yönetiminde daha dikkatli olmalarını gerektiriyor.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN ULUSLARARASI PAZARDAKİ DURUMU

Türk şirketlerinin kredi notlarındaki iyileşme, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olmalarını sağlıyor. S&P Global Ratings, bu iyileşmenin, Türkiye'nin ekonomik ve politik istikrarının artmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Özellikle ihracat pazarlarında faaliyet gösteren şirketler için bu not artışları, yeni iş fırsatları yaratmada önemli bir rol oynayabilir.

Raporda, Türkiye'nin kredi notunun "B+"ya yükseltilmesinin, ülkenin uluslararası kredi piyasalarındaki konumunu güçlendirdiği ifade ediliyor. Bu durum, Türk şirketlerinin yurt dışı borçlanma maliyetlerini düşürebilir ve daha uygun finansman koşulları sağlayabilir.

GELECEKTEKİ BEKLENTİLER VE STRATEJİLER

S&P Global Ratings, Türk şirketlerinin 2024 yılında da stratejik büyüme projelerine odaklanacağını ve bu projelerin ekonomik büyümeye katkıda bulunacağını öngörüyor. Ancak, yüksek faiz oranları ve kısa vadeli borçlanma riskleri, şirketlerin finansal yönetim stratejilerinde dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Raporda, "Şirketlerin stratejik büyüme projelerine yatırım yapmaya devam etmeleri, uzun vadede Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayacaktır. Ancak, yüksek faiz giderleri ve kısa vadeli borçlanma riskleri, nakit akışını olumsuz etkileyebilir." deniliyor.

S&P Global Ratings'in Türk şirketlerine ilişkin değerlendirmeleri, ülke ekonomisinin genel sağlığına dair önemli ipuçları sunuyor. Kredi notlarındaki iyileşme, şirketlerin uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olmalarını sağlarken, stratejik büyüme projelerine yapılan yatırımlar, uzun vadede ekonomik büyümeye katkıda bulunabilir. Ancak, yüksek faiz oranları ve kısa vadeli borçlanma riskleri, şirketlerin finansal yönetiminde dikkatli olmalarını gerektiriyor.