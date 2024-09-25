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Saat 18.00’de IBAN’a bakın! Cuma günü hesaba binlerce lira ödenecek

Destekler konusunda Aile Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı lokomotif görevi üstlenirken, ay ay destekleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:46
Saat 18.00’de IBAN’a bakın! Cuma günü hesaba binlerce lira ödenecek

Devlet tarafından bakanlıklar aracılığı ile bir çok destek ödemesi yapılmaya devam ediyor. Destekler konusunda Aile Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı lokomotif görevi üstlenirken, ay ay destekleme çalışmalarını sürdürüyor. Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli hanelere çeşitli kalemlerde destek ödemeleri tamamlanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da üreticiyi bir çok destek ödemesi ödemesi yapılıyor. Karşılıksız olarak sağlanan bu destekler düzenli ödemeler arasında yer alırken, ay ay ödeme tariihleri ve tutarları ile alakalı açıklama da kamuoyuna sunuluyor.  

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan destekler için ödeme günü Cuma günü olarak belirlenmiş iken neredeyse her cuma farklı kalemlerde destek ödemeleri saat 18.00 itibari ile hesaplara aktarılıyor. Konu ile alakalı bekleyiş devam ederken 27 Eylül 2024 tarımsal destek ödemesi olacak mı? Sorusunun da yanıtı araştırılıyor. Peki 27 Eylül 2024 Cuma günü hangi tarımsal destek ödemesi yapılacak işte detaylar...  

Saat 18.00’de IBAN’a bakın! Cuma günü hesaba binlerce lira ödenecek

Tarımsal destek ödemeleri, çiftçiler için her ay hak sahibi olan çiftçi tarafından merakla araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklama kapsamında TCKN’ye göre 27 Eylül 2024 Cuma günü de bazı kişilerin hesaplarına ödeme yapılacağı açıklanmış bulunuyor.  

Tarımsal Destek Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak? 

2024 yılı tarımsal destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı konusu çiftçiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Çiğ süt desteği ödemeleri, belirlenen takvim doğrultusunda 20 Eylül 2024 Cuma günü TCKN2ye göre hesaplara aktarılmış iken kalan ödemelerin de 27 Eylül 2024 Cuma günü hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor.  

Tarımsal Destek Ödemeleri Ne Kadar Yapılacak? 

Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklama ile birlikte Tarımsal Destek ödemelerinin Eylül ayında son olarak 27 Eylül 2024 Cuma günü hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor. Destek kapsamında açıklanan ödeme tutarları da şu şekilde; 

Saat 18.00’de IBAN’a bakın! Cuma günü hesaba binlerce lira ödenecek

Çiğ Süt Desteği: 1 milyar 148 milyon 843 bin 109 TL 

Bitkisel Ürün Sigortası Desteği: 600 milyon TL 

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği: 110 milyon 424 bin 58 TL 

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 86 milyon 872 bin 475 TL 

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği: 14 milyon 442 bin 653 TL 

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği: 1 milyon 292 bin 825 TL 

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 170 bin 880 TL  

27 Eylül 2024 Cuma Tarımsal Destek Ödemeleri 

Çiğ süt desteği, çiftçilerin T.C. kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanelerine göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak. Detaylı ödeme takvimi şu şekilde:

20 Eylül 2024: T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olan çiftçilere 

   27 Eylül 2024: T.C. kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6-8 olan çiftçilere yapılacağı belirtlmiş bulunuyor.  

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