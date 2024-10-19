Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Ekim ayının ortasına girdiğimiz şu günlerde destekler alakalı gelişmeler yaşanıyor. Hükümet tarafından bakanlıkların öncülük etmesi ile birlikte bir çok kesime destek ödemeleri sağlanıyor. Aile Bakanlığı aracılığı ile dar gelirli ihtiyaç sahiplerine desteklere istinaden Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da çiftçilere yönelik ay ay düzenli destekler sağlanıyor. Tarım Bakanlığı tarafından sağlanan bu destekler için ödeme günü CUMA günleri olurken, her hafta Cuma günü farklı kalem ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.

Ödemeler ile alakalı olarak Tarım ve Ormanlığı aracılığı ya da Bakan Yumaklı aracılığı ile müjdeli haber hafta hafta kamuoyuna sunuluyor. Hafta hafta açıklamasına devam eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin dört bir yanında çiftçilerin merakla beklediği tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 1 milyar 35 milyon 982 bin lira tutarındaki destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarında yer alacağını bildirdi. Cuma akşamı saat 18.00 itibari le hesaplara aktarılan destek ödemeleri, bugün hesaplardan çekilebilecek.

Destek Ödemeleri Hangi Alanlarda Dağıtıldı?

Yumaklı'nın açıklamasına göre, tarımsal destek ödemeleri şu alanlarda gerçekleşti:

• Bitkisel Ürün Sigortası Desteği: 960 milyon lira

• Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 74 milyon 715 bin 893 lira

• Mazot ve Gübre Desteği: 777 bin 555 lira

• Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği: 488 bin 552 lira

Toplamda 1 milyar 35 milyon 982 bin lira olarak belirlenen destek, özellikle çiftçilerin bahar sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü bir dönemde büyük destek sağlayacağa benziyor.

Bu destek ödemeleri, çiftçilerin mazot, gübre gibi temel ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol oynuyor. Çiftçiler, bu destek sayesinde hem üretimlerine devam edebilirken hem de üretim yüklerinden kurtuluyor. Bu sayede ise fiyatların yukarı çekilmemesinin önü de açılmış bulunuyor.