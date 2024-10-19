DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.322.650,74 0,13%

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Ekim ayının ortasına girdiğimiz şu günlerde destekler alakalı gelişmeler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 12:43
Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Ekim ayının ortasına girdiğimiz şu günlerde destekler alakalı gelişmeler yaşanıyor. Hükümet tarafından bakanlıkların öncülük etmesi ile birlikte bir çok kesime destek ödemeleri sağlanıyor. Aile Bakanlığı aracılığı ile dar gelirli ihtiyaç sahiplerine desteklere istinaden Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da çiftçilere yönelik ay ay düzenli destekler sağlanıyor. Tarım Bakanlığı tarafından sağlanan bu destekler için ödeme günü CUMA günleri olurken, her hafta Cuma günü farklı kalem ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. 

Ödemeler ile alakalı olarak Tarım ve Ormanlığı aracılığı ya da Bakan Yumaklı aracılığı ile müjdeli haber hafta hafta kamuoyuna sunuluyor. Hafta hafta açıklamasına devam eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin dört bir yanında çiftçilerin merakla beklediği tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını açıkladı.  Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 1 milyar 35 milyon 982 bin lira tutarındaki destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarında yer alacağını bildirdi. Cuma akşamı saat 18.00 itibari le hesaplara aktarılan destek ödemeleri, bugün hesaplardan çekilebilecek.  

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Destek Ödemeleri Hangi Alanlarda Dağıtıldı? 

Yumaklı'nın açıklamasına göre, tarımsal destek ödemeleri şu alanlarda gerçekleşti: 

Bitkisel Ürün Sigortası Desteği: 960 milyon lira 

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 74 milyon 715 bin 893 lira 

Mazot ve Gübre Desteği: 777 bin 555 lira 

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği: 488 bin 552 lira 

Toplamda 1 milyar 35 milyon 982 bin lira olarak belirlenen destek, özellikle çiftçilerin bahar sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü bir dönemde büyük destek sağlayacağa benziyor.  

Bu destek ödemeleri, çiftçilerin mazot, gübre gibi temel ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol oynuyor. Çiftçiler, bu destek sayesinde hem üretimlerine devam edebilirken hem de üretim yüklerinden kurtuluyor. Bu sayede ise fiyatların yukarı çekilmemesinin önü de açılmış bulunuyor.  

İLGİLİ HABERLER

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti
2
Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek
3
Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi
4
Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!
5
Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor
6
TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor
7
Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak