Sabah 09.00’da onay geldi! Asgari ücret 28.000 TL oldu

Ocak ayında emekli ve memur ile birlikte asgari ücrete yapılan zam oranları cepleri sevindirmişti. Bu oran çalışanlar için de taban zam oranı olarak belirlenmeye başlamıştı. Ancak artan enflasyon oranları maaşları eritmeye başlarken, Temmuz zamları ile alakalı oranlarda yavaş yavaş belirlenme yolunda ilerliyor.

31 Mart yerel seçim öncesinde her başkan adayı, sunduğu seçim manifestolarını, başkan seçilmeleri durumunda uygulamaya sokmak adına harekete geçerken, seçim vaatleri arasında en dikkat çekenler de zamlar olarak biliniyor. Belediyelerin çalışanlarına sağladığı zamlar ile alakalı açıklamaları devam ediyor. Çalışanını enflasyon karşısında ezdirmemeye yeminli belediye başkanları düzenlenen Toplu İş Görüşmeleri ile birlikte yeni zamlı maaşları, bağlı bulunulan sendikalar ile birlikte belirliyor.





BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK

Son dakika olarak bir belediyeden daha maaş zammı açıklaması yapıldı. Yapılan açıklama kapsamında TİS sonucuna göre en düşük belediye çalışanı maaşının28.000 TL olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada belediyenin asgari ücreti 28.000 TL ifadesi kullanıldı.

Söz konusu belediye Onikişubat Belediyesi olarak açıklanırken, Başkanı Hanifi Toptaş bayram öncesinde tüm çalışanlarına müjdeyi verdi.

belediye çalışanlarına geçmiş dönem Toplu İş Sözleşmesi'nden kaynaklı olarak yaşanan mağduriyetin de ortadan kaldırılacağını belirten isim, sendika ile ortaklaşa çalışmaları kapsamında çalışanı ezdirmeyeceklerini ifade etti.

Belediye çalışanlarının maaş farklarının ödeneceği bilgisine veren Toptaş, bayram öncesinde çalışanın ceplerinin dolacağını sözlerine ekledi.