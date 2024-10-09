Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Devlet tarafından bir çok destek sağlanıyıor. Dar gelirli ve belirli kesimlere hitap devlet desteklerinin yanı sıra belediyelerden de bir çok destek açıklaması yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sabah saatlerinde açıklanan yeni destek, belirli bir kesime hitap edecek iken, destek kapsamında ücretsiz ulaşım sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iş arayan vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği yeni projeyle ulaşımda önemli bir destek sağlayacağını ifade etti. "Ulaşım Desteği Projesi" kapsamında, İstanbullulara sağlanacak olan bu uygulama ile maddi zorluk yaşayan iş arayanlar, toplu taşıma araçlarında ücretsiz geçiş haklarına sahip olacak.

İBB ULAŞIM DESTEĞİ PROJESİ

İBB tarafından son dakika yapılan açıklama ile bu yeni projede, özellikle iş bulma sürecinde maddi güçlük çeken vatandaşlara destek olunması hedeflenirken, bu sayede iş aramak için toplu taşıma masrafı derdi de ortadan kalkacak. İBB'nin hayata geçirdiği "Ulaşım Desteği Projesi" kapsamında, iş arayanlara yıl boyunca toplu taşıma araçlarında kullanabilecekleri 96 adet ücretsiz geçiş hakkı sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Maddi zorluk yaşayan ve iş arayan İstanbullulara sağlanan bu dev destek kapsamında iş arama süreçleri daha erişilebilir hale getirilecek.

İBB'DEN 96 BEDAVA ULAŞIM DESTEĞİ

İBB Bölgesel İstihdam Ofisi aracılığıyla sağlanan bu destek, iş arayan ve belirlenen şartları taşıyan herkes için yılda üç kez, her ay için 32 geçiş hakkı olmak üzere toplamda 96 ücretsiz geçiş hakkı sağlayacak.

İBB ÜCRETSİZ GEÇİŞ PROJESİ ŞARTLARI

Ulaşım desteğinden yararlanmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Yapılan açıklamada başvuru şartları şu şekilde belirtilmiş bulunuyor.

1 İBB Bölgesel İstihdam Ofisi’nde bir iş görüşmesine katılmış olmak.

2 Görüşme günü, e-devlet üzerinden barkodlu "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi" almak.

3 16-65 yaş aralığında olmak.

4 'bio.ibb.istanbul' portalına güncel telefon numarası ve özgeçmiş ile kayıtlı olmak.

İBB ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İstanbullu iş arayanlar için bu destekten faydalanmaları için başvuru yapmaları gerekliliği mevcut. Başvurular en yakın İBB Bölgesel İstihdam Ofis aracılığı ile ya da bio.ibb.istanbul web portalından online başvuru yaparak tamamlanabiliyor. Mülakatı gerçekleştiren ve ulaşım desteği için gerekli koşulları yerine getiren adaylar, QR kod içeren ücretsiz geçiş kontörlerini kayıtlı telefonlarına SMS ile alabilecekler iken İBB'nin amacının iş bulma sürecindeki zorlukları ortadan kaldırmak olduğu belirtiliyor