Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ocak ayı zamları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklisi, memuru, asgari ücretlisi her kesimden vatandaş, yeni yıl maaşlarını zam olarak almayı beklerken, özellikle de kurum ve kuruluş zamları da merakla yakından takip ediliyor. Seçim senesi olması sebebiyle belediye zamları konusunda başkan adaylarının vaatlerini uygulaması, belediye çalışanlarının zam oranını yükseltirken, bu kapsamda yeni yıl gelmeden yapılan zamlar da gündeme çıkmaya devam ediyor.

BELEDİYE ZAMLARI AÇIKLAMALARI

Gün gün belediye zamları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Diğer belediyelere de öncülük edebilmesi adına belli bir kesim tarafından yakından takip edilen zam açıklamalarına geçtiğimiz gün bir yenisi daha eklenmiş bulunuyor. Söz konusu belediye Beyoğlu Belediyesi olarak gündeme çıkarken, imzalanan Toplu İş Görüşmesi neticesinde çalışanın maaşına yüzde 40 zam yapılacağı ve ek haklara da yenilikler geleceği ifade edildi.

BEYOĞLU BELEDİYESİ ZAMMI

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in öncülüğünde düzenlenen Toplu İş GÖrüşmesinde belediye meclis üyeleri ve sendika temsilcileri de yer aldı. Bu kapsamda çalışanların günlük yevmiye ve sosyal paketlerine yüzde 40 zam yapıldığının altı çizildi.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ ARTACAK

Alınan kararlar kapsamında yeni sözleşme ile birlikte her yıl için 60 günlük ücret tutarında ikramiye ödemesi yapılacak iken 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla çalışanlar yine enflasyon oranında zam alacak ve buna ek olarak yüzde 2 refah payı da zam oranına dahil edilecek.

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK

Uzun zamandır gündemde olan çalışma saatlerinde düşüş ile alakalı açıklamalar da mevcut. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte haftalık çalışma saatleri 2025 yılı Aralık ayından itibaren 40 saat olarak belirlenecek.