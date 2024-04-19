Bist 100
9.456,09 0%
DOLAR
32,59 0,35%
EURO
34,81 0,2%
ALTIN
2.487,13 0,61%

Sadece Ziraat Bankası müşterisine 400 TL ödeme! Alışverişiniz bedavaya gelecek

15 Nisanda başlayan alışveriş kampanyasında geri ödeme olarak 400 TL iade edecek olan banka, kampanya bitiş tarihini 30 Nisan olarak güncellemiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 09:27
Sadece Ziraat Bankası müşterisine 400 TL ödeme! Alışverişiniz bedavaya gelecek

Bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle de geri ödeme kampanyaları son dönemlerin revaçta olan kampanyaları olarak biliniyor. Ziraat Bankası'nın hem banka kartı hem de kredi kartı özelliği olan bankkart tarafından ay ay yeni kampanyalar açıklanmaya devam ediyor. Nisan ayı kampanyaları ile dikkat çeken banka, ay ortasında başlattığı kampanyası ile de müşterilerinin alışverişlerinde yanında olduğunu ispatlıyor. 15 Nisanda başlayan alışveriş kampanyasında geri ödeme olarak 400 TL iade edecek olan banka, kampanya bitiş tarihini 30 Nisan olarak güncellemiş bulunuyor. 

tll

ZİRAAT BANKASI BANKKART KAMPANYALARI

Gerek müşteri memnuniyetini karşılamak gerekse de yeni müşterilerine kapılarını aralamak isteyen bankalar, genel olarak alışveriş kampanyaları ile gönülleri çelmeye devam ediyor. Hayat koşulları alım gücünü düşürmüş iken bankalar tarafından bir nebze de ols destek sağlayan bu kampanyalar genel olarak başvuru şartına sağlanıyor. Ziraat BAnkası bankkart kampanyalarında da harcama yapmadan önce istenilen kampanyaya başvurulması gerekiyor. Başvurular genel olarak mobil uygulama, internet bankacılığı aracılığı ile tamamlanırken, cep telefonları üzerinden SMS aracılığı ile de tamamlanabiliyor. Zraat bankası market kampanyasına dahil olabilmek için MARKET yazıp 4757'ye SMS göndererek katılım sağlanabiliyor. 

tll

BANKKART MARKET ALIŞVERİŞİ KAMPANYASI

Bankkart ile anlaşmalı market, bakkal, kasap, manav ve şarküterilerde tek seferde 750 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, toplamda 400 TL Bankkart Lira kazanma imkanı sağlayabiliyor. Söz konusu kampanyada her 750 TL ve üzeri alışverişe 40 TL iade edeceğini belirten banka, kampanya döneminde en fazla 10 alışverişe ödeme yapıyor. Aynı gün aynı işyerinden yapılan ilk alışveriş kampanyaya dahil edildiği  kampanyadan hak sahibi olabilmek için farklı günlerde alışveriş yapma zorunluluğu bulunuyor. Bankkart ile market alışverişlerinizi yaparken hem puan hem de Bankkart Lira kazanarak tasarruf edin! Hemen kampanyaya katılın ve avantajlı alışverişin keyfini çıkarın!

İLGİLİ HABERLER

O market tüm ürünleri zararına satışa çıkarttı! Millet yarı fiyatına kasa kasa alıyor

Yastık altında parası olan anında değerlendirsin! 8.071 TL ödeme yapılacak

Ortalık yangın yerine dönecek! O ile 6 gün bir damla su akmayacak

KPSS şartı kaldırıldı! Sahil Güvenlik Komutanlığı 3 şarta göre personel alımı yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
4
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
5
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
6
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
7
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek

Hesabını açan 4 güne 100.000 TL kazanacak! Tek tıkla aktif etmeniz yeterli

Vatandaş kombileri körükleyecek! Kar kış kıyamet geri dönüyor

3 banka ortalığı karıştıracak fırsatı ATEŞLEDİ! 33.333 TL destek ödemesi yatırılıyor

Yastık altında parası olan anında değerlendirsin! 8.071 TL ödeme yapılacak

Vakıfbank emekliye gözünü bile kırpmadan 112.000 TL nakit veriyor

Sadece Ziraat Bankası müşterisine 400 TL ödeme! Alışverişiniz bedavaya gelecek

O market tüm ürünleri zararına satışa çıkarttı! Millet yarı fiyatına kasa kasa alıyor

Sadece kredi kartı olan müjde! Nisan bitmeden 9300 TL geri ödeme yapılacak

Ortalık yangın yerine dönecek! O ile 6 gün bir damla su akmayacak

Kiracılar artık ev sahibi oluyor! TOKİ’den bile az ödeme yaparak eviniz hazır

Parayı seven sakın satmasın! O yatırım aracı milyarder yapacak

KPSS şartı kaldırıldı! Sahil Güvenlik Komutanlığı 3 şarta göre personel alımı yapacak