Sadece Ziraat Bankası müşterisine 400 TL ödeme! Alışverişiniz bedavaya gelecek

Bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle de geri ödeme kampanyaları son dönemlerin revaçta olan kampanyaları olarak biliniyor. Ziraat Bankası'nın hem banka kartı hem de kredi kartı özelliği olan bankkart tarafından ay ay yeni kampanyalar açıklanmaya devam ediyor. Nisan ayı kampanyaları ile dikkat çeken banka, ay ortasında başlattığı kampanyası ile de müşterilerinin alışverişlerinde yanında olduğunu ispatlıyor. 15 Nisanda başlayan alışveriş kampanyasında geri ödeme olarak 400 TL iade edecek olan banka, kampanya bitiş tarihini 30 Nisan olarak güncellemiş bulunuyor.





ZİRAAT BANKASI BANKKART KAMPANYALARI

Gerek müşteri memnuniyetini karşılamak gerekse de yeni müşterilerine kapılarını aralamak isteyen bankalar, genel olarak alışveriş kampanyaları ile gönülleri çelmeye devam ediyor. Hayat koşulları alım gücünü düşürmüş iken bankalar tarafından bir nebze de ols destek sağlayan bu kampanyalar genel olarak başvuru şartına sağlanıyor. Ziraat BAnkası bankkart kampanyalarında da harcama yapmadan önce istenilen kampanyaya başvurulması gerekiyor. Başvurular genel olarak mobil uygulama, internet bankacılığı aracılığı ile tamamlanırken, cep telefonları üzerinden SMS aracılığı ile de tamamlanabiliyor. Zraat bankası market kampanyasına dahil olabilmek için MARKET yazıp 4757'ye SMS göndererek katılım sağlanabiliyor.





BANKKART MARKET ALIŞVERİŞİ KAMPANYASI

Bankkart ile anlaşmalı market, bakkal, kasap, manav ve şarküterilerde tek seferde 750 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, toplamda 400 TL Bankkart Lira kazanma imkanı sağlayabiliyor. Söz konusu kampanyada her 750 TL ve üzeri alışverişe 40 TL iade edeceğini belirten banka, kampanya döneminde en fazla 10 alışverişe ödeme yapıyor. Aynı gün aynı işyerinden yapılan ilk alışveriş kampanyaya dahil edildiği kampanyadan hak sahibi olabilmek için farklı günlerde alışveriş yapma zorunluluğu bulunuyor. Bankkart ile market alışverişlerinizi yaparken hem puan hem de Bankkart Lira kazanarak tasarruf edin! Hemen kampanyaya katılın ve avantajlı alışverişin keyfini çıkarın!