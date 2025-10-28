Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

Kamu ve özel sektör çalışanlarının merakla beklediği banka maaş promosyon anlaşmalarında yeni bir dönem başlıyor. Yüksek enflasyon ve artan nakit ihtiyacı nedeniyle bankalar, peşin nakit promosyon ödemelerinin yerine yüksek tutarlı faizsiz kredi seçenekleri sunmaya başladı. En güncel örnek Sağlık Bakanlığı promosyon görüşmelerinde ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın Personeline Sunulan İki Seçenek

Gelen son bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı ile anlaşma sağlayan banka personeline iki farklı tercih sundu. Bu seçenekler, çalışanın nakit ihtiyacına ve finansal tercihine göre seçilecek.

Birinci seçenek: Çalışanlara 90 bin TL nakit promosyon ve ek olarak 10 bin TL puan olmak üzere toplamda 100 bin TL değerinde bir teklif sunuluyor.

İkinci seçenek: Banka, 90 bin TL'lik nakit promosyondan feragat edilmesi durumunda, çalışanlara 12 ila 24 ay arasında değişen vadelerle 200 bin TL'den başlayıp 550 bin TL'ye kadar çıkan sıfır faizli kredi kullanma hakkı tanıyor.

Bankacılık kaynakları, bu formülün yüksek tutarlı promosyonlarda banka bilançosundaki anlık nakit çıkışını azaltmak için geliştirildiğini belirtiyor. Ayrıca 12 veya 24 ay vadeli kredi sunmak, bankanın o müşteriyi en az o süre boyunca maaş müşterisi olarak tutmasını garanti altına alırken, müşteri bağlılığını artırmayı da hedefliyor.

Diğer Kurumlarda Uygulanan Faizsiz Kredi Modelleri ve Ödeme Planları

Başka bir kamu kurumunda da benzer bir model uygulamaya konuldu. Söz konusu kurumda personele 95 bin TL nakit promosyonun yanı sıra, nakit hakkından vazgeçmeleri durumunda farklı kademelerde faizsiz kredi seçenekleri sunuldu.

Sunulan faizsiz kredi tablosu:

- 261 bin TL kredi tercih edenler: 12 ay vade ile ayda 21 bin 750 TL taksit ödeyecek.

- 229 bin TL kredi tercih edenler: 10 ay vade ile ayda 29 bin 900 TL taksit ödeyecek.

- 354 bin TL kredi tercih edenler: 8 ay vade ile ayda 44 bin 250 TL taksit ödeyecek.

- 440 bin TL kredi tercih edenler: 6 ay vade ile ayda 73 bin 333 TL taksit ödeyerek borcunu kapatacak.

Çankaya Belediyesi Örneği

Bu formülün uygulandığı kurumlardan biri de Çankaya Belediyesi oldu. Belediye personeli, kişi başı 80 bin TL nakit promosyon alırken, ayrıca 12 ay geri ödemeli 350 bin TL tutarında faizsiz kredi kullanma hakkı elde etti.

Uzman kaynaklar, bu tür modellerin çalışanlara kısa vadede yüksek likidite sağlarken, bankalar ve kurumlar için nakit akışını yönetilebilir kıldığını vurguluyor.