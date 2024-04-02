Saniyeler içinde emekliye özel 100.000 TL! Faizler neredeyse 3'ten düştü

Emekli maaşlarına ara zam hayali Temmuz'a kaldığı şu günlerde, o tarihe kadar maaşların erimeye devam edeceği tahmin ediliyor. özellikle de en düşük emekli maaşı alan birey, dar gelirli kesim içinde yer alırken, gerek acil ihtiyaçlar gerekse de acil nakit ihtiyacı gün gün artmaya devam ediyor. Maaşın ödemelerine yetmediği durumlarda bankalara yönelen emekliye özel bir çok destek ödemesi sağlanırken, bu kapsamda PTT tarafından Aktifbank aracılığı ile sunulan düşük faiz imkanı son günlerde çok dikkat çekiyor. Yılbaşı öncesinde 50.000 TL kredi ödemesini yapacağını açıklayan PTT, Aktifbank aracılığı ile bu tutarı 100.000 TL olarak güncelledi. PTT emekli kredisinde faizleri düşürdü de düşürdü.

PTT EMEKLİ KREDİSİ

Emekli maaşının PTT'den alan emekliye özel olarak nakit ihtiyaçları için kampanya başlatıldı. PTT emekli kredisi tam da emeklinin ihtiyaçlarına yönelik hazırlandı. 100.000 TL'ye kadar sunulan kredi fırsatı için detaylar emekli birey tarafından merakla araştırılıyor. En yakın PTT merkezine giderek dakikalar içerisinde başvuru imkanı sağlayan PTT emekli kredisi, anında hesaplara aktarılma detayı ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.





Büyük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz kredi tutarı 100.000 TL'ye kadar yükseltildiği belirtilirken emekliye özel faiz oranları ile tasarruf etmenin de yolunu sağlayacak uygun geri ödeme seçenekleri mevcut. Emekli maaşının taşınması ve belli yaş şartının da sağlanması durumunda hemen onay alacak olan Kredi anında hesapları aktarılacak. Gerek PTT şubelerinden gerekse de PTT ATM'lerden hesaplara yatırılan kredi ödemesi nakit olarak çekilebilecek





PTT EMEKLİ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Emekliye özel olarak sunulan kredi desteği aktif faiz oranı 3,19 olarak açıklanmış iken 50.000 TL'ye kadar ödemelerde 36 ay vade ve 100.000 TL'ye kadar ödemelerde ise 24 ay vade imkanı sunulmaktadır. Kimlik belgesi ve emekli maaşı ile PTT şubesine giden emekli, kredi kartı başvurusunu tamamlaması durumunda anında istediği tutar da Kredi kullanımı sağlamaktadır. Tadilat, ev eşyası alımı, tatil, eğitim gibi masraflar ile birlikte acil nakit ihtiyaçları gibi tüm ihtiyaçlarda kullanılacak olan PTT emekli kredisi, kolay ve avantajlı çözüm yolu sağlamaktadır