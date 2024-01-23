Şart yok, masraf yok! Özel banka 100 bin TL kredi kapısını açtı

Nakit ihtiyacı olanlara bankalardan kampanyalar gelmeye devam ederken 100 bin TL'ye kadar finans desteği duyurusu geldi. İşte kredi başvuru süreci ve tüm detaylar...

Şart yok, masraf yok! Özel banka 100 bin TL kredi kapısını açtı
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Garanti Bankası yeni kredi kampanyası üzerinde tüketicilerin dikaktini çekerken yeni fırsat için açıklama geldi. Banka kredi kampanyası üzerinde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi sunacağı belirtildi. Yeni kredi kampanyası yayınlanırken borç kredisi için 100 bin TL'ye kadar finansman destek sağlandı.

KOLAY KREDİ KAMPANYASI
Nakit ihtiyaçların karşılanması için borçlarını ödeyemeyen kişilere dair yeni kampanya başlatılırken Garanti Bankası, kredi kampanyası hakkında resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Banka aracılığıyla beraber kredi kullanmak için başvuru süreci kolaylık sağlanacağo belirtildi.  “Bireysel Krediler” bölümünden veya “Borç Kapatma Kredisi” bölümünden hızlı bir şekilde kredi başvuru yapılabilecek.

kredi kapatma
Garanti Bankası'ndan 100 bin TL borç kapatma kredisi üzerinden başvuru yapılırken banka resmi sayfası üzerinden krediler kısmından borç kapatma kredisine giriş sağlanır. Başvuru formunun doldurulmasıyla beraber banka tarafından belirtilerek gerekli belgeler şubeler aracılığıyla işlemler tamamlanır. Kısa süre içerisinde onay durumuyla beraber son durum kredi başvurusunda yapanlara bildiri yapılır.

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