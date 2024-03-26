Bist 100
8.967,1 0%
DOLAR
32,18 0,21%
EURO
34,95 0,19%
ALTIN
2.240,32 0,34%

Şaşırtan uyarı! 'Emekli sakın kanmasın her şey daha kötü olacak'

Emekliler için korkutan uyarı yapıldı. Emekli maaşlarına zam ile alakalı son dakika gelişmeler var

Yayın Tarihi: 26.03.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 08:20
Şaşırtan uyarı! 'Emekli sakın kanmasın her şey daha kötü olacak'

Ekonomik konularda sivri dilliliği ile tanınan Uzman Ekonomist Özgür Demirtaş, emekliler ile alakalı gece yarısında açıklamada bulundu. Emeklinin seyyanen zam beklentisi, maaşlarda artış beklentisinin bırakılması gerekliliğini belirten isim, ''daha çok zor günler bekliyor' açıklamasını yaptı. Sosyal medya hesabı X hesabı üzerinden yaptığı her açıklama bir süre sonra gerçekleşen ve tahminleri çoğu zaman tutan uzman isim Demirtaş, öyle bir açıklama yaptı ki... Emeklilerin şu an oyalandığını ve kandırıldığını belirtti.

Yaptığı paylaşımları ile 7'den 70'e tüm bireyi etkileyen uzman isim Özgür Demirtaş gece saatlerinde yaptığı paylaşım ile yine gündeme çıkmaya başardı. Zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan isim, herkesin aslında doğru söylediğinin farkında olduğunu belirtirken emeklinin dünya siyasetçileri tarafından oyalandığını ifade etti.

tl

Uzman ekonomist Özgür Demirtaş son dakika olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tüm siyasetçilerin emeklilere sunduğu vaatlerin yalan olduğunu söyledi. Sosyal güvenlik sistemlerinin batık olduğu açıklamasını yapan Demirtaş, devlet tarafından destek gerekliliğini belirtti. Aldığı tepkilerde emekli karşıtı olarak benzetilmesine yorum yapan Demirtaş, maddeler halinde açıklama yaptı.

EMEKLİLER KANDIRILIYOR

Gençlerin çalışırken para biriktirdiklerini belirten uzman isim, yaşlanınca bu parayı geri aldıklarını sözlerine ekledi. Dünya nüfusu yaşlandıkça da bu paradan faydalanan birey sayısının çoğaldığı açıklamasını yapan uzman, sistemlerin zorlandığını ifade etti.

tl

Enflasyonun hat safhada seyrettiği şu günlerde çalışırken 2000 dolarını emeklilik için ayıran bireyin enflasyon sayesinde bu tutarı geri alamadığını sözlerine ekledi. Siyasetçilere yüklenen Demirtaş, ''emeklileri batırdıkları anlaşılmaması adına laga luga yapıyorlar'' dedi

Emekliye geçinemeyecekleri derecede düşük maaş verildiğini belirten uzman isim ücreti yüksek gibi gösterilmesi akabinde enflasyon rakamlarının ortalaması ile birlikte yine emeklinin cebinden yenildiğini sözlerine ekledi. Yazdıklarının emekli karşıtı olmadığını belirten isim emeklilere tam destek olduğunu sözlerine ekledi. Yönetimde bulunan siyasetçilere yüklenen Demirtaş emekli bireye her şeyin çözüleceğini belirterek ''yalan söylüyorlar her şey daha berbat olacak'' demesi ile paylaşımını sonlandırdı. Son dakika olarak yapılan bu paylaşım on binlerce kişi tarafından beğeni ve yorum aldı

İLGİLİ HABERLER

Ucuz uçak bileti arayanlara müjde! THY o tarihe kadar yüzde 25 indirimli satacak!

Ucuz uçak bileti arayanlara müjde! THY o tarihe kadar yüzde 25 indirimli satacak!

18-55 yaş arasına iş başvuruları açıldı! Belediye çok sayıda personel alacak

18-55 yaş arasına iş başvuruları açıldı! Belediye çok sayıda personel alacak

Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son

WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
2
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
3
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
4
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
5
TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak
6
Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda
7
Bankadan kredi çekmek isteyen eli boş dönecek! Artık en fazla bu kadar kredi verilecek!

WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son

Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Altın fiyatlarında ralli başladı! Uzman isimden altın borçlularını korkutan uyarı

Bacaklarım kalın diye üzülmeyin! Bu karışım bacakları çubuk gibi inceltiyor

O Bankadan emekliye büyük bayram jesti: 11.000 TL ödenecek

Başvurmayan pişman olur! Devlet hanedeki kişi sayısına göre 1500-3500 TL fatura parası verecek

Şaşırtan uyarı! 'Emekli sakın kanmasın her şey daha kötü olacak'

Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek

18-55 yaş arasına iş başvuruları açıldı! Belediye çok sayıda personel alacak

Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! O illerde yaşayanlara sudan ucuza sıfır daire!

Ucuz uçak bileti arayanlara müjde! THY o tarihe kadar yüzde 25 indirimli satacak!

O bankada hesap açtıranın faiz derdi bitiyor! Anında faizsiz 30.000 TL kredi verilecek