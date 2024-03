Şaşırtan uyarı! 'Emekli sakın kanmasın her şey daha kötü olacak'

Ekonomik konularda sivri dilliliği ile tanınan Uzman Ekonomist Özgür Demirtaş, emekliler ile alakalı gece yarısında açıklamada bulundu. Emeklinin seyyanen zam beklentisi, maaşlarda artış beklentisinin bırakılması gerekliliğini belirten isim, ''daha çok zor günler bekliyor' açıklamasını yaptı. Sosyal medya hesabı X hesabı üzerinden yaptığı her açıklama bir süre sonra gerçekleşen ve tahminleri çoğu zaman tutan uzman isim Demirtaş, öyle bir açıklama yaptı ki... Emeklilerin şu an oyalandığını ve kandırıldığını belirtti.

Yaptığı paylaşımları ile 7'den 70'e tüm bireyi etkileyen uzman isim Özgür Demirtaş gece saatlerinde yaptığı paylaşım ile yine gündeme çıkmaya başardı. Zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan isim, herkesin aslında doğru söylediğinin farkında olduğunu belirtirken emeklinin dünya siyasetçileri tarafından oyalandığını ifade etti.





Uzman ekonomist Özgür Demirtaş son dakika olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tüm siyasetçilerin emeklilere sunduğu vaatlerin yalan olduğunu söyledi. Sosyal güvenlik sistemlerinin batık olduğu açıklamasını yapan Demirtaş, devlet tarafından destek gerekliliğini belirtti. Aldığı tepkilerde emekli karşıtı olarak benzetilmesine yorum yapan Demirtaş, maddeler halinde açıklama yaptı.

EMEKLİLER KANDIRILIYOR

Gençlerin çalışırken para biriktirdiklerini belirten uzman isim, yaşlanınca bu parayı geri aldıklarını sözlerine ekledi. Dünya nüfusu yaşlandıkça da bu paradan faydalanan birey sayısının çoğaldığı açıklamasını yapan uzman, sistemlerin zorlandığını ifade etti.





Enflasyonun hat safhada seyrettiği şu günlerde çalışırken 2000 dolarını emeklilik için ayıran bireyin enflasyon sayesinde bu tutarı geri alamadığını sözlerine ekledi. Siyasetçilere yüklenen Demirtaş, ''emeklileri batırdıkları anlaşılmaması adına laga luga yapıyorlar'' dedi

Emekliye geçinemeyecekleri derecede düşük maaş verildiğini belirten uzman isim ücreti yüksek gibi gösterilmesi akabinde enflasyon rakamlarının ortalaması ile birlikte yine emeklinin cebinden yenildiğini sözlerine ekledi. Yazdıklarının emekli karşıtı olmadığını belirten isim emeklilere tam destek olduğunu sözlerine ekledi. Yönetimde bulunan siyasetçilere yüklenen Demirtaş emekli bireye her şeyin çözüleceğini belirterek ''yalan söylüyorlar her şey daha berbat olacak'' demesi ile paylaşımını sonlandırdı. Son dakika olarak yapılan bu paylaşım on binlerce kişi tarafından beğeni ve yorum aldı