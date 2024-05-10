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Say say bitmeyecek promosyon müjdesi: 37.500 TL yatırılacak

Gerek emekli gerekse de çalışan promosyonları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Gün gün bankalar tarafından revizeler sunulmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 08:55
Say say bitmeyecek promosyon müjdesi: 37.500 TL yatırılacak

Senelerdir promosyon ödemeleri gerek emeklinin gerekse de çalışanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Maaş alma karşılıından bankalar tarafından ödül mahiyetinde verilen bu ödemeler ile alakalı gün gün yeni güncellemeler devam ediyor. İlk 2017 senesinde bankalar ile SGK arasında yapılan anlaşmalar ile belirlenen emekli promosyonları, emeklinin kendi refahına uyan bankaya başvurup, 3 yıl maaş müşteri olacağı taahhütünü imzalaması ile kazanılıyor. Bankalar özellikle de son günlerde emekli promosyonları ile alakalı harekete geçerken, rekor artışlar sergilenebiliyor. Ocak ayında maaşların artması sonrasında promosyon ödemeleri maaş arası tutarlarında yapılacak güncellemeler merakla beklenmekteydi. 

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MEM PROMOSYON İHALELERİ

EN düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükselmesi sonrasında tüm promosyonlar 10 bin lira ve üzeri tutardan ödenirken Erdoğan'ın talimatı ile Martı ayının sonlarına doğru da revizeye gitmişti. Promosyonlar ile alakalı olarak kamu bankaları ödeme tutarlarını yükseltirken, özel bankalarında harekete geçmesi ile birlikte promosyonlara ek kampanyalar ile birlikte 20 bin liraya ulaşmıştı. 

Emekli promosyonlarında sonera en çok konuşulan ödeme MEM ve belediye promosyonları olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle de geçtiğimiz sene adeta bu kadar da olamz dedirten MEM ihaleleri yerini rekor rakamlara bırakmaya devam ediyor.

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KÖYCEĞİZ MEM PROMOSYONU

2024 yılı itibari ile hafta hafta MEM promosyonlarında değişiklikler ve rekor sayılacak ihaleler açıklanırken, bunların en yükseği geçtiğimiz ay Muğla Köyceğiz MEM'den duyurulmuş bulunuyor. 

Bir süredir devam banka ihalesinde MEM personelinin maaş bankası çalışmaları nihayet tamamlandı. Varılan mutabakat, Milli Eğitim Müdürü tarafından kamuoyuna sunuldu. Söz konusu promosyonda 37.500 ödemenin en kısa sürede MEM personeline ödeneceği belirtilirken, düzenlenen ihalede kazanan bankanın ödemeleri ilk maaşlarda aktaracağı açıklandı.

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