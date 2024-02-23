Seçim sonrası hükümetten net mesaj: Herşey artacak uçacak kaçacak denilmekteydi

Yerel seçimler sonrası ile alakalı olarak ekonomistler başta olmak üzere bir çok uzman isim kaygı yaratıcı açıklamalarını sürdürüyor. Her kalemde ürün ve hizmete zam yapılacağı ve bu zamlar için de seçimlerin geçmesinin beklendiği belirtiliyor. Bu kapsamda 1 Nisan'a çok farklı olarak uyanılacağı konusunda da spekülatif açıklamalar mevcut. Ortaya atılan hayat koşullarının iyice zorlaşacağı konusunda iddialara hükümetten son dakika açıklama yapıldı. Vatandaş seçimleri merakla bekliyor. Yerel seçilecek adayların merakla beklendiği gün sonrasında yaşanacaklar için de kaygılar oluşmaya başladı. Öyle ki stok yapmak adına harekete geçenler bile var. Ortaya atılan iddialar konusunda herhangi bir resmi açıklama yer almazken, en son TCMB yeni Başkanı Fatih Atalay'ın doğalgaza seçimlerden sonra zam yapılabilir yorumu çok konuşulmuştu. Ancak bu açıklamanın seçimlerle alakalı olmadığı ve uzun süredir enerji fiyatlarına zam uygulamasının devreye girmediği belirtilmişti.

SEÇİM SONRASINDA ZAMLAR ARTACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz gün seçimlerden sonrasını merakla ve kaygıyla bekleyen vatandaşa özel olarak ortalığı yatıştırıcı açıklamalarda bulundu. Ortaya atılan iddiaların spekülatif açıklamalar olduğunu belirten bakan Şimşek, itibar edilmemesi konusunda da uyardı.





Seçimler sonrasında yapılacak zamlar ile alakalı kasıtlı olarak sunulduğu açıklamasını yapan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile uygulanan politikaların seçimler Sonrasında da aynı şekilde devam edeceği ifadesine yer verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şirketlerin uluslararası piyasalardaki kaynaklara daha kolay erişim sağladıklarını belirtirken, Bu sayede bu artış ile birlikte uzun vade ve uygun maliyetli kaynakların ülkemize geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile birlikte sağlanan politikaların seçimler sonrasında değişmeyeceği bizzat aynı kalacağı durumunu sunan Bakan Şimşek, ''Dolaşımı kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz'' uyarısında bulundu.

ZAM İDDİALARI NELERDİ?

Uzman isimler, ekonomistler özellikle de seçimlere az bir vakit kala iddia çerçevesinde yapılacak olan seçim zamlarına değinmekte. Ürün ve hizmet zamlarının git gide artacağını iddia eden tanındık isimler, kimi kesimlerde stokçuluğu bile ortaya çıkarmakta. Gıda, akaryakıt, alkol, sigara zamları gibi bir çok kategoride zamların yanı sıra dayanıklı tüketim ürünlerine de yapılacak zamlar gündemde konuşulmaktaydı.