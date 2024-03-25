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Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

Dar gelirli bireylere sağlanan desteklerin yanı sıra üreticiye de Tarım Bakanlığı tarafından bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler üretim türüne ve maliyetine göre değişkenlik gösteriyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 17:15
Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

 Seçimlere bir haftadan az bir vakit kaldı. Her belediyenin değişecek olan başkanı ve hangi partinin geleceği merak konusu olurken, partililerin seçim vaatleri açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir çok vaat belediye başkanları tarafından uygulamaya konulurken, emekliler, kadınlar, dar gelirliler ve öğrenci gibi kesimler, sağalan desteklerde üst kategoriler de yer alıyor. Hükümet tarafında her kesime ihtiyacına göre şekillenen destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Aile Bakanlığı aracılığı ile hak sahibi olunması durumunda sağlanan desteklere gün gün yeni kalemler eklenirken, belediyelerde kendi sınırları içerisinde yaşayan bireye özel desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan dar gelirli bireylere sağlanan desteklerin yanı sıra üreticiye de Tarım Bakanlığı tarafından bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler üretim türüne ve maliyetine göre değişkenlik gösteriyor. Devlet tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığı ödenen destekler tarımsal destek ödemeleri olarak belirli tarihlerde hesaplara aktarılırken, konu ile alakalı olarak yapılan ödeme tarihleri ve tutarları bakanlık tarafından belirtiliyor. Belediyeler de kendi vatandaşına özel olarak tarımsal destek sağlayabiliyor.

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Seferihisar'da sulama sezonunun başlamasına sayılı vakit kala mandalina ve zeytin üreticileri ile alakalı belediye tarafından müjdeli haber verildi. Üreticilere destek olunması amacıyla sayaç kartı bulunan çiftçiye 1000 TL'lik tarımsal sulama suyu desteği sağlanacağı açıklandı. 1000 TL'lik destekler üreticinin sayaç kartına kısa süre içerisinde aktarılacak.

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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından açıklanan destekte sulama sezonunun startını vermesi ile birlikte bölgenin en yoğun geçim kaynağı olan mandalina ve zeytin üreten üreticinin kartlarına 1000 TL desteğin yapılacağı belirtildi. Başkan Yetişkin, Atatürk'ü rehber edinen bir anlayışla ilerlediklerini ürün bakımından zengin olan topraklarımızın işlenerek ayağa kalkacağını belirttiği açıklamasında özellikle de Seferihisar ilçesinin verimli topraklarını kullanan çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Sulama desteğinden faydalanmak isteyen birey baraj sulama suyu abonesi olması gerekliliği mevcut iken konu ile alakalı olarak başvurular Seferihisar belediyesi tarımsal hizmetler Müdürlüğü'ne yapılacak. Yerel üretime katkı sağlayacak olan bu destekle tarımsal kalkınmaya teşviki sağlanması hedeflenirken, zeytin ve mandalina üreticilerinin sulama maliyetlerinin hafifletileceği tahmin ediliyor.

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