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Selçuk Geçer'den 1 Nisan uyarısı! Doları altını olan hemen bunu yapsın!

31 Mart yerel seçimler sonrasına işaret eden Selçuk Geçer, son açıklamasında yatırımcıları dert uyardı. Yatırım aracı olarak dolar ve altın tercih edenlere kritik açıklamalarda bulunurken 1 Nisan tarihine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 19:34
Selçuk Geçer'den 1 Nisan uyarısı! Doları altını olan hemen bunu yapsın!

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, son açıklamalarında altın ve döviz kuruna değinirken özelikle doları olanları uyardı. Maddi birikimlerinin değer kaybetmemesi ve yüksek enflasyon oranlarından etkilenmemesi için dolar ve altının güvenli araç olduğunun altını çizdi. Geçer, ekonomide yaşanan belirsizliklerin arttığı ve enflasyon riskinin yüksek olmasıyla beraber bu tür güvenli limanlara yönelmenin önemli olduğunu belirtti.

DOLAR 50 TL OLACAK
Ekonoist Selçuk Geçer, dolar kurundaki yeni rakamları açıklarken TL'sındaki değer kaybı üzerinde değerlendirmelerde bulunuyor. Mevduat faizlerinin enflasyon karşısında eridiğine değinerek yeni dolar tahmininde bulundu. Önceki tahminler üzerine 34 TL'ye dayanacağına değinirken şu anda ise bu seviyelere gelindiğinde seçimler sonrasınd ahızlı şekilde 40 TL'nin üzerine çıkacağına değindi.
selçuk geçer
ENFLASYON RAKAMLARINI DENGEDE TUTMA
TÜİK verilerinin gerçekleşmesiyle beraber uzak olduğuna değinen Geçer, bu veriler üzerine fiili durumu yansıtmasıyla beraber maliyet artışlarının resmi enflasyon rakamlarının ötesinde yer almasıyla enflasyon düşmesiyle siz faizleri bu seviyede tutarak yabancılara 'Gel kardeşim, paranı getir.' diyeceksiniz? Yerlilere de 'Kur korumalıdır, parayı getir kardeşim, mevduat faizde yatır.' diyebileceğiniz, bugün 34 liraya giden dolar kuru, yarın 45-50 liralara gittiğinde enflasyonla nasıl başa çıkacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Geçer'in sözleri sonrasında resmi enflasyon rakamları gerçek ekonomik durumu yansıtılırken gelecekteki olası risklere bakılarak önemli uyarı niteliği yer almaktadır. Yüksek enflasyon ve kur dalgalanmaları gibi faktörlerin yatırımcılar ve ekonomi politikası yapıcıları için önemli bir dikkate alınması gerektiğinin altı çizildi.

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