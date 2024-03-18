Selçuk Geçer net tarih verdi! O gün 1 dolar 60 TL'ye tak diye fırlayacak

YouTube üzerinden piyasa analizi yapan tanınmış ekonomist Selçuk Geçer, doların beklenmedik bir yükselişe geçeceğini ve devalüasyonun kaçınılmaz olduğunu belirtti. Geçer’in açıklamasına göre, “Enflasyona bağlı olarak ve diğer gelişmelere bağlı olarak doların değeri 60 liralık bir kur olması gerekirken siz 30 liralık bir dolar kurunu hala tutmaya devam ediyorsanız bir anda 30 liradan 60 liraya gittiğinde işte o oranda bir devalüasyon etkisi olmuşmuş olur.” şeklinde konuştu.







Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler, döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik ve olası devalüasyon riskleri, ekonomi gündeminin en sıcak konuları arasında yer alıyor. İşte bu kapsamda, doların yükselişi ve piyasalardaki dalgalanmalar hakkında ekonomist Selçuk Geçer’in değerlendirmeleri ve öngörüleri, dikkat çekici noktalarıyla öne çıkıyor. Geçer, doların gerçek değerinin 60 lira olması gerektiğini savunurken, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ve devalüasyon etkisinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. İşte, doların serbest piyasada yaşadığı yükseliş ve ekonomistin analizleriyle ilgili detaylar...

"Dolar 32 liranın üzerine çıktı. Aslında bakarsanız dolar kuru serbest piyasada daha pahalı. Normal mi bu durum? Evet normal. Bir yandan kıtlık var ondan normal. Bir yandan da zaten bankalar arası bir tık üzerinde olur. Normal koşullar dahilinde piyasadan 33 liraya dolar almaya başlıyorsanız Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda bir kıtlık olduğu ya da döviz bürolarında bir kıtlık olduğu anlamına gelir ya da bir kıtlığın başladığı anlamına gelir. Bunu da söylüyorduk zaten. Bir dövizi bir ürünü ne kadar baskılarsanız o kadar çok karaborsa yaratırsınız. İşte tam da onunla karşı karşıyayız. Devalüasyon etkisi nasıl olur derseniz dolar bir anda 60 lira seviyesine kadar gider ya da 50 lira seviyesine gider. Bu devalüasyon etkisidir. Bunun temel nedeni de kurun gerçek değeri yerine gelmesidir yani gerçek yerine oturmasıdır. Siz gerçek yerle ilgili farkı ne kadar açarsanız devalüasyon etkisini de o kadar arttırmış olursunuz. Bugün dolar 50 TL iken yarın 60 TL olacak. Enflasyona bağlı olarak ve diğer gelişmelere bağlı olarak doların değeri 60 liralık bir kur olması gerekirken siz 30 liralık bir dolar kurunu hala tutmaya devam ediyorsanız bir anda 30 liradan 60 liraya gittiğinde işte o oranda bir devalüasyon etkisi olmuşmuş olur. Bu etkiyi ortadan kaldırmak istiyorsanız adım adım kademe kademe akıllı bir şekilde kuru doğru yerine götürmek zorundasınız. Ama Türkiye'de ne yazık ki seçimler her şeyden öte ve önemli olduğu için biz doları baskılıyoruz."





Türkiye’de döviz piyasalarındaki son durum ve yatırımcılar için önemli uyarılar gündemdeki yerini koruyor. Ekonomist Selçuk Geçer, doların gerçek değeri ve beklenen devalüasyon etkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası politikaları ve dolar kurunun geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunan Geçer, doların kısa süre içinde 60 lira seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor. İşte, doların yükselişi ve ekonomistin yatırımcılara yönelik uyarılarına dair ayrıntılar:

"Merkez Bankası başkanları bu kadar çok değiştirilmemiş olsaydı emin olun şu anda yaşadığımızdan çok daha rahat bir hayat yaşıyor olurduk. Türkiye'deki fakirleşme bu boyutlarda olmazdı. Ama ne yazık ki kafa hep aynı. Evet devalüasyon etkisi bekleniyor. Bugün artık dolar için 45 demekte çok masum kalıyor. 50 liranın kıyısında olan dolar kuru seçimlerden sonra muhtemelen 60 lira seviyelerine gelecek. İşte o 30 lira olan dolar kuruda 60 liraya öyle ya da böyle gidecek. Dolayısıyla da devalüasyon olacak."