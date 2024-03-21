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Senede 3 kere 3 bin TL destek çeki! Son dakika ikramiye gelişmesi açıklandı

Son olarak İzmir'den gelen zam açıklamasında çalışana yüzde yüz üzerinde zam ve sosyal haklara da genişleme yapıldığı açıklanmış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 15:38
Senede 3 kere 3 bin TL destek çeki! Son dakika ikramiye gelişmesi açıklandı

2024 yılı maaş zamları açıklanmaya devam ediyor. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında yapılan ortalama yüzde 49'luk zam akabinde, diğer sektör zamları ile de alakalı gelişmeler yaşanıyor. Kurum ve kuruluş zamları ile birlikte belediye ve özel sektör zamları bu oranların üzerinde açıklanaya devam ediyor. Belediye zamları seçim senesi olması sebebiyle bir hayli yüksek seyrederken, özel sektör zamları da işverenin insiyatifinde şekilleniyor.Gün gün maaş zamları ile alakalı gelişmeler yaşanıyor.  Özellikle de özel sektörde işçinin beklentisinin karşılanmaması gibi durumlarda grev şeklinde önlemler alınarak, zam oranlarının, alım gücünü arttrıması hedefleniyor. 

Son olarak İzmir'den gelen zam açıklamasında çalışana yüzde yüz üzerinde zam ve sosyal haklara da genişleme yapıldığı açıklanmış bulunuyor. 

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İŞÇİYE YÜZDE YÜZ ZAM

İzmir Gaziemir ilçesinde Gates Metal fabrikasında ay başında başlayan grev bugün düzenlenen müzakere akabinde zaferle sonuçlandı. 350 kişiyi ilgilendiren zam ile alakalı Disk metal iş sendikası ile şirket yönetimi arasında düzenlenen toplantıda maaş zammı ve sosyal haklar ile alakalı konularda anlaşmaya varıldı. 

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Düzenlenen toplantı sonrasında yapılan açıklamada görev sonrasında işçilere %100'ün üzerinde zam yapıldığı belirtildi. Zamların 6 ay aralıklarla verileceği belirlenerek her 6 ayda bir enflasyon farkını %4 eklenerek zam oranı şekillenecek.

İŞÇİYE SOSYAL DESTEK VE İKRAMİYE ARTIŞI

İşçilere her sene için kıdem zammı kararı verilirken 1 Ocak 2025 itibari ile tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması devreye sokulacak. Yılda 3 defa 3.000 TL'lik erzak çeki verilecek iken 90 gün olan ikramiye ödemeleri 120 güne çıkartılacak

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