Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

Otomobil sahibi olmak isteyen sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Özellikle de araç piyasasında artan fiyatlar, vatandaşın araç sahibi olma hayalini ertelemesine mahal verebilmekte iken, bankaların sunduğu kredi kampanyalarının yanı sıra markalar tarafından başlatılan kampanyalar da umut verici olabiliyor.

Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaş, hangi markada hangi indirimlerin olduğunu ay ay takip etmeye devam ederken, Opel, Türkiye pazarında yeni kampanyalarıyla dikkat çekip, tercih edilebilirliğini arttıracağa benziyor. Özellikle de Mokka ve Mokka elektrikli modelde düzenlediği Eylül ayı kampanyasında faizsiz kredi ve indirim fırsatı sunulmuş bulunuyor.

OPEL’DEN ELEKTRİKLİ ARAÇ EYLÜL KAMPANYASI

Opel, elektrikli araçlara geçişi kolaylaştırmak için sunduğu dikkat çeken kampanyalarda sıfır ve indirimli fiyatlar dikkatleri üzerine topluyor. Opel, Elektrikli araçlara geçişin hızlandığı bu dönemde, Mokka Elektrik ve Mokka GS modelleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken kampanyayı açıklamış bulunuyor.

OPEL MOKKA EYLÜL AYI KAMPANYASI

Opel’in Mokka Elektrik modeli, 200.000 TL’lik fiyatla 12 ay %0 faiz ya da 12 ay %2,49 faizle ve 125 gün erteleme seçeneği ile müşteriye ulaşabiliyor. Bu sayede artı indirim avantajından da faydalanan müşteri, cebini sarsmadan sıfır araç alabiliyor. Otomobil almak adına harekete geçen müşteri kredi kullanmadığı durumda 50.000 TL’ye kadar indirimden faydalanabiliyor.

OPEL MOKKA ELEKTRİK FİYATI

Son zamanların en dikkat çeken elektrikli araç modeli olan Opel Mokka elektrik, başlangıç fiyatı 1.506.900 TL’den başladığı belirtilmiş bulunuyor.

BEDAVA ŞARJ İSTASYONU KAMPAMYASI

Sıfır elektrikli araç almak isteyen müşteriyi b modele itecek olan kampanyada özellikle de ücretsiz istasyon kurulum fırsatı dikkat çekiyor. Opel tarafından yapılan açıklamada 01-30 Eylül tarihleri arasında yapılan Mokka Elektrik alımlarında “easyWallbox” elektrikli şarj istasyonu kurulumu ücretsiz sunulacağı belirtilmiş bulunuyor.

OPEL MOKKA GS EYLÜL KAMPANYASI

Elektrikli aracın yanısıra Mokka GS modelinde de büyük avantaj açıklandı. 150.000 TL için 12 ay %0 faiz seçeneği ya da kredi kullanılmadığı takdirde 40.000 TL nakit indirim fırsatı sunuluyor. Mokka GS modeli, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına göre 1.641.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunulmakta.



