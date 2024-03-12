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Sessiz sedasız Resmi Gazete'de onay aldı: Yeni destek ödemeleri zamlandı

Destek ödemelerine zam geldi. Bakanlık tarafından uygulama sokulması beklenen destek zammı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 17:49
Sessiz sedasız Resmi Gazete'de onay aldı: Yeni destek ödemeleri zamlandı

Yeni destek ödemesi ile alakalı karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Denizlerde istilanın azaltırlması amacıyla devlet tarafından sağlanan destekte yakalanan her bir balon balığı başına destek ödemesi yapılacak. "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkındaki Karar" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı. Balıkçılara sağlanan destekte, su ürünleri avcılarına balon balığı yakalama desteği olarak adeta başına 10 TL- 25 TL ödeme yapılacak. 

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; su ürünleri avcılığı yapan ve balıkçılık ruhsatına sahip olan her bireyin faydalanabileceği destekleme tutarı, avlanan balon balığı türüne göre değişkenlik göstereceği belirtildi.

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 Lagocephalus Sceleratus cinsi balon balığı yakalayana, 150 bin adede kadar avlayanlara adet başına 25 lira destek ödemesi yapılacak. Lagocephalus Spadiceus, Lagocephalus Suezensis, Lagocephalus Guentheri, Torquigener Flavimaculosus, Tylerius Spinosissimus, Lagocephalus Lagocephalus, Sphoeroides Pachygaster türlerine ise 125 bin adete kadar tane başına 10 TL ödeme yapılacağı belirtildi. 

 

Denizlerimizde istilacı olarak bilinen ve ekosisteme zarar verdiği gerekçesiyle avlamanın serbest olduğu balon balığı, biyolojik dengeyi bozmakta. Devlet tarafından balon balığı avcılığı ile birlikte bu dengenin korunması hedeflenirken, balıkçılarının da uğraşlarının karşılığının ödemesi sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlemeye sokulan ve Resmi Gazete'de yayımlanan destek ile alakalı olarak Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklamada  "Balon balığı avcılığının teşvik edilmesi ile denizlerimizdeki bu istilacı türün popülasyonunun kontrol altına alınması ve balıkçılarımızın gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir." denildi. 

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Sessiz sedasız Resmi Gazete'de onay aldı: Yeni destek ödemeleri zamlandı

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