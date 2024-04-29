Seyahat planı yapanlara zam darbesi! Uçak bileti fiyatları arşa çıktı

Enflasyon rakamları maliyet artışı sebebiyle her sektörü etkilemeye devam ediyor. Artan enflasyon rakamları ve dünya çapında petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilerken, bu artış ulaşım sektörünü de vurmuşa benziyor. Ocak ayı itibari ile zamlanan ulaşım sektörü son dakika alınan bir karar ile tekrar zamma tabi tutulduğu belirtişmiş bulunuyor.

Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre yurt içi uçak bileti tavan fiyatlarında önemli bir artış gerçekleştiği belirtildi. Uçak bileti fiyatlarına yapılan zam oranı yüzde 30 olarak açıklanırken, tavan fiyat 3 bin 250 TL'ye çıkarıldı. Tam da yaz mevsimine ve Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alınan bu karar, seyahat planı olanlar için büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, uçak bileti fiyatlarının önümüzdeki dönemde de artmaya devam etmesi bekleniyor. Kısa süre içerisinde devreye alınacak uygulamada uçağın yüzde 85’lik bölümü tavan tarifesi bin 650 TL’den 2 bin TL'ye çıkartılırken, kalan kısım ise 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye yükseldi.





Zammın gerekçesi olarak ise artan akaryakıt fiyatları ile birlikte döviz kurunun sürekli olarak pozitif eğilim göstermesi olarak bilinirken, havacılık sektörünün sürdürülebilirliği ve maliyetlerin karşılanması adına yapıldığı açıklandı. Sabah saatlerinde açıklanan bu zam, özellikle tatil sezonunun yaklaştığı şu sıralarda uçak bileti fiyatlarının daha da yükselmesine ahal vereceğe benziyor. Bu durum, özellikle düşük gelirli vatandaşları ve evlerine dönmek isteyecek olan öğrencileri bilet almam konusunda zora sokacağı yorumları yapılıyor.

UÇAK BİLETİ TAVAN ZAM UYGULAMASI NEDİR?

2013 senesinde ilk uygulamaya giren tavan zam oranı, bu zamana kadar enflasyona göre artış göstermektedir. Yapılan araştırmalarda 2013 senesinden bu zamana kadar 2 katı rakama ulaşmıştır.

Özellikle de uçak bileti friyatlarının artması tatile gidecek olan bireyi olumsuz etkileyeceğe benziyor. Hal bu iken yurt içi turlar ve seyahatler konusunda da yolcu sayısının azalacağı tahminleri yapılırken, vatandaşın özellikle de kampanyalı uçuşlara yöneleceği de tahminler arasında yer alıyor.