Seyyanen ve kök maaş çıkışı! Emekliye 11 bin lira zam kapısı aralandı

2024 yılının en karışık ve spekülasyonlara açık zammı kesinlikle ki Bağ-kur ve SSK'lıyı ilgilendiren emekli zammı olarak bilinmekte. Öyle ki asgari ücrete yüzde 50'ye zam açıklaması sonrasında emeklide de bu oranda beklenti oluşmuştu. Memur maaş katsayısının da bu orana yaklaşması sonrasında birlikte emekliye zam oranı yüzde 42,6'lık açıklama büyük tepk toplamıştı. 16 Ocak'ta meclisin açılması sonrasında ise emekliye yüzde 49,25lik memur maaş katsayısına eşitleneceği müjdesi verilmişti. Emekli zamlı olarak 2. maaşlarını da aldı. Ay sonuna kadar tahsis numarasına göre ödemeler devam edecek.





Emekliye seçimler öncesinde zam yapılacağı iddia ediliyor. öyle ki seyyanen zam ve kök maaş düzenlemesinin devreye gireceği iddiaları konuşuluyor. Bu iddialar ile alakalı olarak resmi bir açıklama mevcut değil iken partilerden de emekliye ek zam müjdesinin verilmesi gerekliliği bildirilmiş bulunuyor. En son CHP'nin zam talebi akabinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de hükümete yeni bir teklif sunuldu. Partisinin grup toplantısında konuşan İy Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli ile alakalı çarpıcı taleplerde bulundu. Emekliye seyyanen zam yapılması gerekliliğini savunan Akşener, kök maaşlarda da düzenleme yapılması gerekliliğinden bahsetti.





EMEKLİ İKRAMİYESİ KUŞA DÖNDÜ

17 milyon emekli, zam açıklamasının tamamlanması akabinde gözünü bayram ikramiyelerine çevirirken, ikramiyelerde tıpkı zamlar gibi yüzde 50 oranında zam aldı. Geçtiğimiz sene 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkartılması tasarısı meclise sunuldu ve kısa süre içerisinde onay alacağı açıklandı. Konu ile alakalı açıklama yapan Akşener; emekli ikramiyesinin artmadığını aksine döviz kuru artışı sonrasında ''Kuşa döndü' diyerek düştüğünü iddia etti.





EMEKLİYE SEYYANEN ZAM

Emekliye seyyanen zam yapılması konusunda da talebini ileten Akşener 11 bin liralık seyyanen zam yapılarak, asgari ücret maaşına eşitlenmesi gerekliliğini sundu. Önceden asgari ücretin emekli maaşının kat kat altında olduğu açıklamasına istinaden en azından şimdi emekli maaşının eşitlenmesi gerekliliğinden bahsetti.

Emekliye seyyanen zam yapılması ve kök maaş uygulamasının devreden alınması gerekliliğini açıklayan Akşener ''Mayıs ayında söylediğiniz sözü tutun, seyyanen 11 bin lira zam yapın. Hem en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesini çıkarmış olursunuz hem de emekli maaşları arasındaki farkı adil şekilde korumuş olursunuz. Kök maaş işinden de derhal vazgeçin. Bu önerimizi yaptınız yaptınız, yapmazsanız sandıkta en büyük tokadı emeklilerimizden yiyeceksiniz."'' dedi.