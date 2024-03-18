Seyyanen zam bekleyen emekliye Aile Bakanlığı müjdesi: Yeni program devreye giriyor

Seçime sayılı günler kaldı. Gerek hükümet gerekse de partililer seçimi kazanmak adına türlü türlü vaatlerini açıklmaya devam ederken, özellikle de emekli maaşları ile alakalı gündemden düşmek bilmeyen iddialar gün gün ortaya atılıyor. Emekliye zam ve ek ödeme iddiaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''2024 yılı emekli yılı olacak'' açıklamasından sonra daha da bir kuvvetlenirken konu ile alakalı an be an yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki emekli ile alakalı ortaya atılan iddiaların gerçeklik payı ne? Emekliye seyyanen zam olacak mı? Emekli kart ile alakalı gelişmeler neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında ilgili bakanlıkların emekli için toplandıkları ve emekliye verilecek müjdeler konusunda sona gelindiği konuşuluyor. Bilindiği üzere Aile ve SOsyal Hizmetler Bakanlığı dzenli ya da tek seferlik olarak dar gelirli bireyin temel ihtiyacını karşılamak adına çeşitli destek ödemeleri sağlıyor. Özellikle de gıda destekleri ve doğalgaz destekleri, vatandaşın temel ihtiyaç kapsamında en çok ihtiyaç olunan ödemeler arasında yer alırken, en düşük emekli maaşı alan bireye de bu desteklern sağlanacağının altı çiziliyor. Bu kapsamda emekliye emekli kart uygulaması devreye girecek.





Emekliye yapılacak destekler ile alakalı olarak emekli kartın devreye gireceği ve kişiye özwl olarak tasarlana cak bu kart ile destek ödemelerinin sağlanacağı da belirtiliyor. Her bakanlık ve kurumun, Erdoğan'ın talimatı sonrasında emekliye yapılabilecekler listesi hazırladığı bilinirken, bu emeklinin de sosyal açıdan dar gelirli olan emekliye sağlanacağı tahmin ediliyor. Emekliler ile alakalı projelerin sonuna gelindiği bilinirken, ilerleyen günlerde ve seçim öncesinde parti parti açıklamaların yapılabileceği de konuşuluyor.

BELEDİYELER TEYAKKUZDA

Ak Parti seçimleri kazanmak adına her aday gibi seçim vaatlerini açıklamaya devam ederken, bu kapsamda emekliye sağlanan vaatlerde dikkatleri üzeirne topluyor. Belediye destekleri, seçimleri kazanan aday tarafından 1 Nisan itibari ile uygulamaya sokulacak.





BAKANLIKTAN EMEKLİYE DESTEK

Çalışmaların ilk etabının Aile Bakanlığı tarafından sağlanacağı açıklandı. Bu kapsamda emekliye de dar gelirli vatandaşa sağlanan desteklerin yapılacağı söz konusu gibi duruyor. Bu özemelerden taban emekli aylığı alanların faydalanacağı belirtilirken, "emekli ve oturduğu bir evi olan, kira geliri elde etmeyen" gibi detayların olacağı öne sürülüyor.

EMEKLİ KARTLARA YÜKLENECEK

Söz konusu kartların emekli kartlara yükleneceği belirtilirken, elektrik ve doğalgaz faturalarını öderken kullanılacak bu kartlar diğer taraftan da anlaşmalı marketler aracılığı ile harcanabilecek