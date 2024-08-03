SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

Konut sektörü zorlu günler geçirmeye devam ediyor. Hal bu iken artan fiyatlar ve faizler alım konusunun negatif yöne doğru çevirirken, vatandaş kendisine sunulan avantajlı teklifleri takip ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan resmi açıklamada belirlenen illerde arsa ve arazi satışlarının başladığını beyan etmiş bulunuyor. Ülke genelindeki birçok ilde, SGK'ya ait arsa ve konutların satışına çıkarılacağı duyurulurken, gayrimenkul yatırımcıları ve ilk kez ev alacak olanlar için büyük heyecan yaratmışa benziyor. İlan. gov.tr'de yayımlanan SGK konut fiyatları ve konutların satışa sunulacağı şehirler konusunda araştırma yapılmaya başlarken, yapılan incelemede fiyatların 692.0,00 TL'den başladığı ortaya çıkıyor. SGK konut satışı ne zaman? SGK konut ve arsa satışları hangi şehirlerde olacak? İşte detaylar...

SGK tarafından yapıaln resmi açıklamada ilan.gov.tr üzerinden konut satışlarının başladığı belirtildi. SGK'ya ait olan bu taşınmazlar arasında çeşitli illerde değerli araziler ve daireler bulunuyor. İlan.gov.te üzerinde ise bu taşınmazlarla alakalı olarak tüm konum ve fiyat bilgisi de sunuldu. İşte detaylar...





SGK KONUT SATIŞI NASIL OLACAK?

SGK tarafından yapılan açıklamada SGK'nın kendi internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle yapılacağı belirtilirken, İhale süreci 13-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacağı edildi.

SGK ARSA VE KONUT İHALELERİ

SGK tarafından satışa sunulan arsa ve konut ilamlarına istinaden söz konusu gayrimenkulleri satın almak isteyenlerden teminat bedeli isteneceği belirtildi. Ödenen bu bedel akabinde ihaleye dahil olunabilecek. Satışa sunulan taşınmazların ihale dokümanlarına e-Devlet Kapısı üzerinden SGK Elektronik Satış Portalı'dan ulaşılabilecek.

2886 Devlet İhale Kanunu’na ait olmayan ihaleler bu sayede tamamne SGK tarafından yapılacak. Söz konusu satış ilanlarına https://www.ilan.gov.tr/ilan/1543898/emlak-arsa-sgk-baskanligina-ait-70-adet-tasinmaz-arsa-tarla-vb-ihaleyle-satisa-sunulacak adresinden ulaşılacak iken, 15.08.2024 taraihinde ihale ve teklif açmalar başlayacak. Söz konusu konutlar için başvuru tarihleri ise 6 Ağustos'ta başlayacak.