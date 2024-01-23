SGK'dan kadınlara müjde! 120 bin -187 bin Lira hakkınız var! Hemen çekmeniz gerekiyor

2024 yılında asgari ücrete memura yapılan zamlar bir çok sosyal destek ödemesini de etkiledi. Emekli maaş zammı da dul ve yetim maaşını etkilerken, Çeyiz yardımı adı altında ödenen ve kız çocuklarına sağlanan desteğin de yeni tutar merak edilmeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemesi sağlanan ve halk arasında da çeyiz parası olarak bilinen sosyal yardımdan belirlei şartları taşıyan evlenecek kızlar faydalanabiliyor. Ödeme miktarının fazlalığı sebebiyle şu son zamanlarda gündemde olan çeyiz desteği 2024 ile alakalı başvuru süreci ve başvuru şartları yakından takip ediliyor SGK çeyiz yardımı başvuru şartları neler? Çeyiz yardımından kimler faydalanabiliyor? Çeyiz yardımı kaç para ödeniyor? İşte detaylar...

Belirli şartları taşıyan evlilik yardımı, halk arasında da çeyiz parası olarak tabir edilen bu ödenek annesi ya da babası hayatını kaybeden Ölüm aylığı alan kız çocuklarına tek seferlik ve nakit olarak sağlanıyor. Çeyiz parası desteğinde herhangi bir sigorta şartı bulunmamaktayken yaş şartının da bulunmaması tercih edilme sebebini arttırıyor.





Evlilik desteği hak sahibi olan evlenecek kadının en son aldığı yetim aylığına göre hesaplanarak ödemesi sağlanıyor. Evlenecek olan kadınları ilgilendiren evlenme ödeneği ile alakalı yeni yıl zamları sonrasında yeni tutarlar ile alakalı açıklama yapılmış bulunuyor.

ÇEYİZ DESTEĞİ KİMLER ALABİLİYOR

İhtiyaç sahibi ve evlenecek kadınlara yönelik olarak SGK tarafından sağlanan desteklerden biri de çeyiz parası olarak biliniyor. Sadece kadınların faydalanabileceği çeyiz parası için başvurular SGK'ya dilekçe yolu ile sağlanabiliyor.

Bekar dönemlerde SGK tarafından yetim aylığı alan bireye sağlanan çeyiz desteği evlendikten sonra bu aylığın kesilmesi sebebiyle ödeniyor. Çeyiz desteğinden faydalanabilmek için Tek şart bulunuyor. Evlenecek olan bireyin anne ya da Babasından yetim aylığı alıyor olması, varis olarak gözükmesi gerekmektedir.





ÇEYİZ DESTEĞİ KAÇ PARA 2024?

Evlenecek olan kadına SGK tarafından ödenen çeyiz parası ödemesi tutarı kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Kız çocuklarının 2 yıllık yetim aylığı hesaplaması sonrasında bu tutarın peşin olarak ödenmesi anlamına gelen Çeyiz desteğinde yapılan hesaplamalarda 5000 TL yetim aylığı alan bir birey SGK'dan toplamda çeyiz desteği olarak 120.000 TL ödeme alabilmektedir. Öte yandan yeni yıl itibari ile yapılan hesaplamalarda bu desteğin 180 bin lirayı aştığı hesaplanmış bulunuyor. SGK, Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği hak kazanılabiliyor.