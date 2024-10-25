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Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

Alım gücünün düşmeye devam ettiği şu günlerde acil ihtiyaçları kapsamında bankalara yönelen vatandaş, yüksek faiz oranları ile bire bir karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:07
Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

Alım gücünün düşmeye devam ettiği şu günlerde acil ihtiyaçları kapsamında bankalara yönelen vatandaş, yüksek faiz oranları ile bire bir karşı karşıya kalıyor. Kredi kullanma hezimetinin devam ettiği son aylarda yüksek faizler vatandaşa geri ödemesi büyük bir yük haline gelirken, kimi şartları sağlayan vatandaşa özel olarak bir çok kampanya açıklaması da yapılıyor. Özellikle de acil nakit ihtiyacı olan  vatandaş düşük faizli kredi veren bankaları ve sıfır faizli kredileri yakından takip ediyor. Bir çok banka yeni müşterilerine özel olarak özel kredi kampanyaları düzenlerken, ülkenin öncü bankalarından Denizbank tarafından başlatılan kampanyada belli kesimdeki kişilere özel olarak yüzde 0 sıfır faizli 3 milyon lira ödeme yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.  

DENİZBANK SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI 

Türkiye'nin önde gelen bankalarından DenizBank, çiftçilere yönelik sunduğu kredi imkanı ile dikkatleri üzerine topluyor. Özellikle tarım aletlerine yatırım yapmak isteyen çiftçiler için hazırlanan kampanya, hem düşük faiz oranları hem de uzun vade seçenekleriyle dikkat çekiyor. 

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

3 MİLYON TL KREDİ 60 AY VADE İLE 

02 Ağustos 2024 - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, çiftçiler %0’dan başlayan faiz oranlarıyla 3.000.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceği açıklamasını yapan Denizbank, 60 aya varan vade seçenekleriyle ödemeleri daha kolay hale getiriyor.  

New Holland ve Case markaları için dev kampanya 

Kampanya, New Holland ve Case marka traktörler için geçerli olup, anlaşmalı TürkTraktör bayilerinden de kullanılabilecek.  

DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARI 

Kampanyaya katılmak isteyen çiftçiler işlemlerini en yakın DenizBank şubesi veya anlaşmalı TürkTraktör bayileri aracılığı ile tamamlayabilecek. arım sektörüne verdiği destekle tanınan bankanın bu kampanyası, üreticilerin yeni traktör yatırımlarını daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak. 

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