Sıfır otomobilde son fırsat! Bu modeller faizsiz satışa çıktı: Yetişen kapacak

Otomobillerden tek tek kampanya haberleri gelmeye devam ederken araç alacaklara güzel haber geldi. 2024 yılının ilk aylarında otomobil faizleri, kampanya ve indirimleri dikkat çekti. İşte 2024 Ocak ayında otomobil kampanyaları haberimizde.

Sıfır otomobilde son fırsat! Bu modeller faizsiz satışa çıktı: Yetişen kapacak
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Peugeot'un 2024 Ocak ayı kampanyasında taksit, sıfır faiz ve indirim oranları dikkat çekerken yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve araç modelleri, kredi seçenekleri ve vade imkanı ile ilgili tüm detaylar...

İNDİRİMLİ OTOMOBİL LİSTESİ
-Peugeot 208, özgün tasarımıyla beraber sportif modeli olarak 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Aylık taksitle beraber 7.500 TL taksit imkanı sağlandı.
-Peugeot 308, sürüşü kolay ve konforlu özellikleriyle öne çıkarken hatcback sınıfındaki temsilciyle yüzde 100 elektrikli E-308 150 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0 faiz ile kredi verildi.

Peugeot markası-C segmetindeki SV kodları üzerinde tasarım yenilenirken 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sağlandı.
-Peugeot 508, yenilenen tasarımıyla beraber iç mekan özelliklerinde sportif olarak dikkat çekerken göz alıcı modeli olarak görülüyor. Allure donanımına 165 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanı sağlandı.  200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuyor.
-Peugeot SUV 2008, 165 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajıyla kredi sağlandı. 165 bin TL için 13 bin 750 TL taksit imkanı sunuldu.
-Peugeot 5008, 7 kişilik oturma kapasitesi olurken 1.5 lt BlueHDI dizel motora sahip k5008'de yalnızca 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0.99 faizli olarak kredi verildi.

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