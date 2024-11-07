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Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Otomobil markaları tercih edilebilirliğini arttırmak adına ay ay yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:37
Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Otomobil markaları tercih edilebilirliğini arttırmak adına ay ay yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Hal bu iken açıklanan kampanyalar arasında indirimler olabileceği gibi öte yandan kredi fırsatları da duyuruluyor. Honda, Kasım ayında otomobil severlere müjdeli haberler ile gelirken, yüzbinlerce liralık indirimin yanı sıra kredi kampanyası ile de dikkatleri üzerine topluyor. Şarj gerektirmeyen akıllı hibrit teknolojisiyle öne çıkan Honda HR-V e:HEV Advance ve Honda Civic modellerde indirime ek olarak uygun faizli kredi imkanı sunuluyor. Şarja ihtiyaç duymadan çalışma performansı ve yüksek verimliliği ile dikkat çeken HR-V e:HEV Advance, 155.000 TL’lik indirim fırsatıyla ve kredi kampanyası ile otomotiv sektörüne damga vuracağa benziyor.  

HONDA KASIM AYI KAMPANYALARI 

01 Kasım 2024 - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, peşin ödemelerde HR-V e:HEV Advance modelinde 155.000 TL’ye varan indirimler uygulanacak. Öte yandan Honda Civic’te de 135.000 TL indirime ek olarak yüzde 2,79 faiz oranı açıklanmış bulunuyor.  

250.000 TL tutarında 12 ay vadeli %2,99 faiz oranıyla kredi seçeneğinin geri ödemesi ayda 26.463,68 TL’ye tekabül ederken, Civic’te ise bu ödeme bu oran ve rakam aynı taksit ödemesine denk geliyor.  

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Kasım ayı boyunca HR-V e:HEV Advance modelinde 155.000 TL'ye varan indirim fırsatına ek olarak CİVİC’te 135.000 TL indirime ek olarak 250.000 TL’lik kredi fırsatı, sene sonu kampanyaları arasında en çok tercih edilecek kampanya olarak vatandaşın karşısına çıkıyor. Kampanya sadece yukarıda bahsi geçen Honda markalarında geçerli olacak. 250.000 TL tutarında, 12 ay vadeli, %2,99 faiz oranlı kredi imkanı da iki modelde sağlanacak olup, 30 Kasım’da başvurular son bulacak.  

Honda HR-V e:HEV Advance Özellikleri 

Akıllı hibrit teknolojisi sayesinde şarj istasyonu aramanmasına gerek bıraktırmayan model, Düşük yakıt tüketimiyle hem cebinizi hem de çevreyi düşünür. Konforlu ve ferah bir sürüş deneyimini geniş iç mekanı ile sağlayan HHR-V modeli, şık ve spor görünümü ile dikkat çekmektedir.  


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