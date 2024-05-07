Sigara fiyatı 70 TL oldu! Son dakika zam tiryakileri çileden çıkaracak

Geçtiğimiz senelerde sadece senede 2 kere zamlanan sigara fiyatları son 2 senedir ardı arkası kesilmeyen zamlara maruz kalıyor. Ocak ayında KDV zammı alan sigara fiyatları o günden beri 3 kere zamlandı. En son geçtiğimiz haftalarda zamlanan sigara gruplarına bir zam uygulaması daha devreye girdi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından yapılan açıklamada o sigara gurubuna TL zam yapıldığı belirtildi.

Artan maliyetler sebebiyle sürekli zamma tabi tutlan sigara fiyatlarında artışın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. JTİ grubu sigaralara yapılan zam uygulaması ile birlikte sigara fiyatlarının 70 TL'ye yükseldiği açıklandı. grubun en düşük sigarası 58 TL'ye yükselirken, en yüksek sigara fiyatı ise 70 TL olarak revize edildi.

Özellikle de yerel seçimler sonrasında sigara fiyatlarında zam furyası devam ediyor. tütün ürünleri ve alkollü içeceklerde maliyet zamları açıklaması gün gün yapılırken, Dündar tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada sigaraya 3 TL maliyet zammının yapıldığı belirtilmiş bulunuyor.





Bugün itibari ile zamlanan sigara fiyatları JTİ gurubuna ait sigaralara yansıyacağı açıklaması yapılırken, en son PM grubuna 4 Mayıs'ta yapılan zam akabinde en ucuz sigara fiyatları 63 TL'ye yükselmişti.