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Sigaraya 14 TL zam! 2024 yılı tiryakilere yaramayacak

Sigara fiyatlarındaki zam furyası devam ediyor. Geçtiğimiz ay içerisinde TBYD Başkanı Erol Dündar tarafından yapılan açıklamada sigaraya 1-10 Nisan tarihleri aralığında zam yapılacağı belirtilmişti.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 11:57
Sigaraya 14 TL zam! 2024 yılı tiryakilere yaramayacak

Sigara fiyatlarındaki zam furyası devam ediyor. Geçtiğimiz ay içerisinde TBYD Başkanı Erol Dündar tarafından yapılan açıklamada sigaraya 1-10 Nisan tarihleri aralığında zam yapılacağı belirtilmişti. Hem de 10 TL'lik zammın kapıda olduğunu belirten Dündar'ın tiryakileri üzen bu açıklaması üzerine zam gelip çattı. 2 sigara grubuna yapılan zam akabinde, son gruba da zam uygulaması bugün itibari ile başladı.

Sigara fiyatlarına son zamanlarda ardı arkası kesilmeyen zam uygulaması devreye sokulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Philip Morris, JTI, TT ve BAT gibi sigara gruplarını gelen zamlar akabinde yapılan son dakika açıklamada Tobacco grubuna da zam geldiği belirtildi. 

OCAK AYINDN BU YANA SİGARA ZAMMI

Yapılan zam tutarının 7 TL olduğu açıklaması yapılırken en ucuz sigaranın 54 TL en pahalı sigaranın ise 67 TL'ye Yükseldiği belirtildi. Yapılan zam ile birlikte 2024 yılında sigara fiyatları 14 TL artmış oldu.

sigara

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Başkan Dündar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada yeni zamlı sigara fiyatları listesi paylaşıldı.

• DVDOFF SLMS 67 TL

• DVDOFF 67 TL

• DVDOFF C LN BLU 62 TL

• BNC 65 TL

• PL 56

• WST 54 TL

Sigara maliyetinin satış fiyatını karşılamadığı gerekçesiyle yapılan zaman arkasında yatan bir çok sebebin olduğu biliniyor. En önemlisi ise döviz kurundaki dalgalanmalar olduğu belirtilmiş bulunuyor. Bilindiği üzere sigara üreticileri tütün ham maddelerini yurt dışından ithal ederken, bu sebeple de döviz kurundaki artışlardan etkileniyor. Bunun yanı sıra hükümet tarafından sigara tüketimini caydırmak adına birçok vergi uygulanıyor. ÖTV ve KDV vergisi de sigara zammının arkasında yatan sebep olarak biliniyor

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