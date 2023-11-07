Sigaraya bir zam daha: 5 TL'lik zam sonrası 60 TL'ye dayandı

Bu yıl en fazla zam gören ürünlerden olan sigaraya yine ve yeniden bir zam daha yapıldı. Gelen zam haberinin ardından vatandaşlar en uygun ve en yüksek fiyatlı ürünleri merak ediyor ve araştırıyor. İşte detaylar...

Sigaraya bir zam daha: 5 TL'lik zam sonrası 60 TL'ye dayandı
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Yükselen enflasyon nedeni ile birçok ürün gibi sigarada zam yağmurundan nasibini aldı. Sigaraya yapılan artışın ardından vatandaşlar son fiyatları merak ediyor. Detaylar haberimizde…

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SİGARAYA ZAM GELDİ! EN PAHALI SİGARA FİYATLARI 58 TL’YE YÜKSELDİ

Sigara fiyatlarının artmasının ardından arama motorları en düşük ve en yüksek fiyatları aramaya başladı. Son günlerde diğer tütün gruplarında yaşanan artışların ardından Philip Morris grubu bugün 5 liralık artış elde etti. Peki 7 Kasım 2023 Salı günü sigara fiyatı ne kadar? İşte tüm ayrıntılar…

Son günlerde yaşanan sigara fiyat artışının ardından sigara fiyatı artışı bugünden itibaren etkisini göstermeye devam ediyor.

Philip Morris Grubu’nun adet sigarasına bugünden itibaren 5 TL zam yapıldı.

EN UCUZ SİGARA 52 LİRA OLDU

Philip Morris Group'un üst üste sigara fiyat artışlarından yayınladığı yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 58 TL, en ucuz sigara ise 52 TL olarak belirlendi.

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