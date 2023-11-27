Şimdi gram altın almayan sonra ah vah edecek! 3000 TL beklentisi duyanı kuyumcuya koşturdu

Yatırımcılar uzmanların piyasayla ilgili değerlendirmelerini yakından takip ederken bomba bir tahmin geldi! Gram altın 3 bin TL'yi geçecek dedi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BOMBA GRAM ALTIN TAHMİNLERİ

Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak gram altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kolçak tarafından yapılan açıklamaya göre ABD enflasyon rakamlarının artması beklentisi sebebiyle altının alım fırsatı vereceğini söyledi.





2024 senesinde gram altının 2 bin 500 TL ile 3 bin TL aralığında olmasını bekleyen Kolçak 3 bin 150 TL'yi geçme ihtimalinden bahsetti. 1800 TL seviyelerinden işlem gören Hatice Kolçak yaptığı tahminlerin çıkmasıyla tanındığı için bu yorumları da epey ilgi çekmiş oldu.

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