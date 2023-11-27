Şimdi gram altın almayan sonra ah vah edecek! 3000 TL beklentisi duyanı kuyumcuya koşturdu

Uzman isimden gram altın 3 bin TL tahmini! Şimdiden almayan çok üzülür! Tüm detaylar haberimizde.

Şimdi gram altın almayan sonra ah vah edecek! 3000 TL beklentisi duyanı kuyumcuya koşturdu
Yayın Tarihi:

Yatırımcılar uzmanların piyasayla ilgili değerlendirmelerini yakından takip ederken bomba bir tahmin geldi! Gram altın 3 bin TL'yi geçecek dedi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BOMBA GRAM ALTIN TAHMİNLERİ

Ünlü Ekonomist Hatice Kolçak gram altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kolçak tarafından yapılan açıklamaya göre ABD enflasyon rakamlarının artması beklentisi sebebiyle altının alım fırsatı vereceğini söyledi. 

bomba gram altın tahminleri geldi

2024 senesinde gram altının 2 bin 500 TL ile 3 bin TL aralığında olmasını bekleyen Kolçak 3 bin 150 TL'yi geçme ihtimalinden bahsetti. 1800 TL seviyelerinden işlem gören Hatice Kolçak yaptığı tahminlerin çıkmasıyla tanındığı için bu yorumları da epey ilgi çekmiş oldu.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

Öne Çıkanlar
Susuzluğa En Çok Dayanabilen Hayvanlar Hangileri? Susuzluğa En Çok Dayanabilen Hayvanlar Hangileri?
Faizsiz kredi müjdesini duyan o bankaya koşuyor! Kimliğiyle gelen hemen çekecek Faizsiz kredi müjdesini duyan o bankaya koşuyor! Kimliğiyle gelen hemen çekecek
Eskişehir'den Ankara'ya, Çankırı'dan Kırşehir'e uzanıyor! İç Anadolu o haber sonrası tetikte Eskişehir'den Ankara'ya, Çankırı'dan Kırşehir'e uzanıyor! İç Anadolu o haber sonrası tetikte
Çok Okunanlar
Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak Tariş 1 kg zeytinyağ fiyatı ne kadar? Tariş 2023 zeytinyağı fiyatları Tariş 1 kg zeytinyağ fiyatı ne kadar? Tariş 2023 zeytinyağı fiyatları Otomobil alırken faiz derdi bitiyor! Dev firma faizsiz otomobil satışını başlattı Otomobil alırken faiz derdi bitiyor! Dev firma faizsiz otomobil satışını başlattı Faizsiz kredi müjdesini duyan o bankaya koşuyor! Kimliğiyle gelen hemen çekecek Faizsiz kredi müjdesini duyan o bankaya koşuyor! Kimliğiyle gelen hemen çekecek Para arayanların imdadına yetişen 100.000 TL kredi! O banka uygun faizle nakit derdini sonlandırıyor Para arayanların imdadına yetişen 100.000 TL kredi! O banka uygun faizle nakit derdini sonlandırıyor Para parayı çekti, parası olan yaşadı! Bankalarda faiz depremi vatandaşı maaşa bağladı Para parayı çekti, parası olan yaşadı! Bankalarda faiz depremi vatandaşı maaşa bağladı