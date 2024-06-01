Şimdi taşıt alan Eylül’de ödemeye başlıyor! Araç alımında yaz tatili kampanyası başladı

Hayat koşulları vatandaşın ayağının yerden kestirecek araç alımlarını bile etkilemişe benziyor. Gerek 2. el gerekse de sıfır araçlarda yaşanan balon artış, alımları bir hayli düşürürken, artan fiyatlara istinaden kredi faizleri de artışını sürdürüyor. Hayalindeki araca sahip olmak adına atılan adımları yakından takip eden vatandaş, bankaların sunduğu taşıt kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Vakıfbank taşıt kredisi kampanyası gerek 2. el gerekse de sıfır araç alımlarınızı destekliyor. Bireye özel düşük faizli taşıt kredisi kampanyasını duyuran kamu bankası devi, özellikle 48 ay vadeli 100.000 TL'lik taşıt kredisi seçeneği ile istenilen aracın alınmasına imkan sağlıyor.

VAKIFBANK TAŞIT KREDİLERİ

Vakıfbank tarafından bir süredir devam eden taşıt kredisi kampanyası yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte daha da dikkat çekiyor. Vakıfbank taşıt kredisi kampanyasında esnek ödeme planı da kredi kullanmak isteyen bireye oldukça cazip geliyor. Maaşa göre ödeme ve ötele fırsatları sunan banka, faizleri de ortalamanın altına düşürmüş bulunuyor.





Banka tarafından yapılan duyuruda Haziran ayında çekilen kredi eri ödemesi Eylül ayında başlıyor. Bu sayede finansmanını düzelten vatandaş yaz tatilinin de geçirmesi akabinde sonbaharda ödemeye başlıyor. 0-3 yaş aralığındaki bir araç için 36 ay vade seçeneği sunulurken, 37-48 aylık vadelere en fazla 5 yaşındaki araçlar için başvuru yapılabilirken, banka resmi sitesinde 100.000 TL taşıt kredisi için geri ödeme tutar ve ilgili faiz oranları ile hesaplamalar da yapılmış bulunuyor.

100.000 TL tutarındaki kredi için aylık taksit tutarı 6.511,37 TL olarak açıklanmış bulunurken, toplam ödenecek tutar da 311.673,32 TL olarak hesaplandı. Bu kampanya, düşük faiz oranları ve ertelemeli ödeme avantajı ile araç almayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak karşılarına çıkmış bulunuyor.

Araç sahibi olmak isteyen ancak artan rakamlar gereğince araç sahibi olma hayalini erteleyen bireyin yakından ilgilendiği Vakıfbank taşıt kredisi kampanyasında gerek ödeme koşulları gerekse de faiz oranları bütçeyi zorlamadan araç sahibi olma imkanı sağlıyor.