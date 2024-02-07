Siz de erken emekli olacak meslek grubuna girmiş olabilirsiniz! SGK o listeye 44 meslek daha ekledi

2023 yılı ve öncesinde zorluğu ve riskli şartlarda çalışan meslek gruplarına erken emeklilik hakkı tanınırken 2024 yılı itibarıyla bu hakka sahip olabilmek adına esneklikler getirildiği SGK tarafından açıklanmış bulunuyor. Erken emeklilik hakkı tanınan meslek gruplarının sayısı ile alakalı SGK tarafından yapılan açıklamada listede olmayan 27 meslek grubunun daha gruba dahil edildiği açıklandı. Basın, sağlık çalışanları, itfaiye çalışanları, radyoaktif işler, emniyet görevlileri ve askerler gibi çok fazla sektörden çalışanlar erken emeklilik hakkından faydalanabilecek meslek grupları arasında yer alması onaylandı.

Sunulan erken emeklilik fırsatından yararlanmak adına bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar ise belirlenen sigortalılık süresi ve prim gün sayısının doldurulması olarak bilinmektedir. Öte yandan her meslek grubu için farklı şartlarda emekli olma imkanı sağlanmaktadır. Madencilik sektörü çalışanları 20 yıl ile emekli olabilmekteyken, radyoaktif işlerde çalışanlar ise 15 yıl sigortalı olması durumunda primlerin tamamlanması akabinde emekli olmaktadır. Basın mensupları için ise bu süre 7125 prim günü olarak tamamlanabilmektedir.





SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK

SGK tarafından 2024 yılı içerisinde Yapılan bu düzenleme Normal emeklilik yaşını sağlamadan önce erken emekli olunmasını sağlamaktadır. Çalışanların iş kalitesinin düşmesi ve sağlık şartlarının negatif seyretmesi durumunda emekli olma hakkı sağlanabilmekteyken hem çalışan için hem de ailelerin hayat standartlarını yükseltmektedir.

Erken emeklilik hakkından faydalanan biri yeni istihdam olanaklarından da faydalanabilmektedir. Bu sayede işsizlik sorunun da önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında güvenlik ve sosyal adaletin sağlanması adına büyük bir adım atıldığı belirtilirken belirli şartların sağlanması durumunda gerekli belgeler ile birlikte SGK'ya başvuru yapılmasını yeterli olacağı belirtilmiştir.