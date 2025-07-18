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Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Skoda, Temmuz ayı kampanyasında %0,99 faizle 200.000 TL kredi sunuyor, fırsatları kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 18.07.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 14:14
Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Skoda'dan Temmuz Ayı İçin İnanılmaz Kredi Fırsatı!

Araç almayı düşünenler için markaların sunduğu kampanyalar, her geçen gün daha da dikkat çekici hale geliyor. Özellikle Skoda, Temmuz ayı boyunca yeni finansman fırsatları ile otomobil severlerin karşısına çıkıyor.

Temmuz Ayına Özel Kampanyalar

Çek otomobil markası Skoda, Temmuz ayına özel olarak başlattığı kampanyalar ile sıfır kilometre bir otomobil almak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. 18 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlayacak olan kampanya, tüm Türkiye'deki Skoda tutkunlarını heyecanlandıracak.

SKODA Superb ve Octavia İçin Dev Fırsatlar

Skoda, prestij ile konforu bir arada arayan kurumsal müşteriler için amiral gemisi Superb ve popüler sedan modeli Octavia ile dikkat çekiyor. Temmuz ayına özel sunulan finansman paketiyle, tüzel müşterilere tam 1.000.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Üstelik bu büyük kredi desteği, 12 ay vade ve %2,49 gibi rekabetçi bir faiz oranı ile sunuluyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Kamiq ve Scala Modelleri İçin Cazip Faiz Oranı

Şehrin dinamik yapısına uyum sağlayan kompakt SUV modeli Kamiq ve şık tasarımıyla dikkat çeken Scala Monte Carlo modelleri de kampanyaya dahil edildi. Bireysel kullanıcılar için hazırlanan teklif kapsamında, otomobil tutkunları bu iki model için 200.000 TL'ye kadar krediyi 12 ay vade ve %0,99 gibi son derece sembolik bir faiz oranıyla kullanabilecek.

Kısacası, Skoda’nın Temmuz ayı kampanyası, herkesi heyecanlandıran ve aracını yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor!

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