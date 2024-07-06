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ŞOK'a giden serinleyecek! O üründe fiyat dibin dibine düştü: Bugün giden eli boş dönmeyecek

ŞOK aktüel ürünler kataloğu oldukça dikkat çekiyor. ŞOK mağazalarında geçerli hafta sonu indirimi için acele edin

Yayın Tarihi: 06.07.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 15:04
ŞOK'a giden serinleyecek! O üründe fiyat dibin dibine düştü: Bugün giden eli boş dönmeyecek

Yaz mevsimi sıcaklığını en yüksek derecelerde hissetirmeye devam ediyor. Yaz aylarının gelişi, birçoğumuz için hem heyecan verici hem de bunaltıcı olabilmekte iken yaz mevsimini evlerinde geçirecek olan vatandaş klima haricindeki serinleme yöntemlerini yakından takip ediyor. Hava sıcaklığının artması en çok ev ve işyerlerinde vantilatör kullanımına teşvik ediyor. Ancak artan ürün ve hizmet zamları arasında yer alan vantilatör fiyatları, vatandaşın konfordan uzaklaşmasına mahal verebiliyor. Hal bu iken devreye giren zincir marketler indirimleri ile alınabilirlik konusunda etkin adımlar atıyor. Zincir marketler arasında uygun listesiyle dikkat çeken ŞOK, hafta hafta sunduğu indirimli ürünler listesi ile milyonlarca vatandaşın, ürünlere uygun fiyata ulaşmasını sağlamaya devam ediyor. Yaz sıcağına istinaden bir çok ürünü indirieme sokan ŞOK vantilatör indirimi ile de hane ve işyerlerine yaz konforu yaşatmayı hedefliyor.  

şok

ŞOK 6 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

Temmuz ayı da, zincir market indirimleri ile devam ediyor. Hafta hafta marketler indirim günlerin de sayfa sayfa liste sunmaya devam ederken, müşteri aradığı her ürünü en uygun fiyata alma cazibesine dahil olabiliyor. Özellikle, yaz aylarında en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri olan vantilatör, bu hafta ŞOK market raflarında en uygun fiyata alıcısını bekliyor. Sinbo marka vantilatör diğer mağazalarda yer alan fiyatının kat be kat altında ve 1299 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor. 2 yıl garanti ile satılan Sinbo Vantilatör sıcak havaların kurtarıcısı olarak öne çıkıyor.  Sıcaktan bunalan vatandaşın ilk tercihi olabilecek olan bu vantilatör ŞOK hafta sonu kataloğunda yer alıyor. 

ŞOK 6 Temmuz indirimli ürünler listesinde daha bir çok ürün neredeyse yüzde 30'dan başlayan indirim ile müşterisini bekliyor. Ev eşyasından, makyaj ürünlerini, hijyenden teknolojik cihazlara kadar bir çok farklı kategoride indirimler bu hafta müşteriyi bekliyor.  Yazın sıcağından kurtulmak için, 6 Temmuz Cumartesi günü ŞOK markete uğramayı sakın unutmayın. Kaliteyi uygun fiyata sunan ŞOK mağazalarında vantilatör başta olmak üzere ihtiyacınız olan tüm ürünlere ulaşabilirsiniz.

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