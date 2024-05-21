Son 10 gün! Mobil uygulamayı indirene 2000 TL ek ödeme var

Alım gücü gerek enflasyon rakamlarının artışı gerekse de yeni yıl vergi zamları sonrasında kat be kat yükseldi. Bu artışın maaşlara olan tepkisi negatif olarak sergilenirken, bu kapsamda vatandaş kendisine sunulan ek ödemelere yönelerek bu negatifliği ortadan kaldırıp, hane ekonomisinde avantaj kazanmak istiyor. Özellikle de bankalar tarafından gerek ürün hizmet alımına ilişkin kampanyalar ve harcamalara karşılık sağlanan geri ödemeler dikkat çekiyor. Bankalar ay ay kampanyalarını revize etmeye de devam ediyor.



Özellikle de Mayıs ayı kampanyası ile oldukça dikkat çeken Türkiye Finans başlattığı kampanya kapsamında 2 bin lira ek ödeme imkanı sağlayacağını ifade ederken, kredi kartı kullanımlarına ilişkin de yeni kampanyalarını duyurmuş bulunuyor. Türkiye Finans Avantajlı Tanışma Paketi kampanyasında dijitalliğe geçiş sağlamayı hedeflerken, yeni müşterilerine de kapılarını aralıyor.





Bankacılık işlemlerinin tek tıkla yapılmasına imkan sağlayan ve başvurular için de 2 bin lira ek ödeme sağlayacağını belirten bankanın kampanya detayları, resmi web adresi üzerinde yer almakta.

Türkiye Finans 2.000 TL kazanma fırsatını sunan kampanyasında yapılması gereken tek işlem mobil uygulamayı indirmek ve mobil üzerinden üye olmaktan geçerken, belirlenen o işlemi yapan geri iade kazanıyor.

TÜRKİYE FİNANS BONUS KAMPANYASI

Bankaya mobil üzerinden üye olunması akabinde belirli ürünleri kullanan müşteriye özel olarak 1200 TL ek ödeme yapacağını belirten banka, yakınlarını davet eden müşteriye 750 TL ödeme yapacağını belirtmiş bulunuyor. 750 TL referans kampanyasına da ek olarak otomatik fatura talimatı başına 50 TL ödeme yapılacağı bilgisine istinaden birikim getirisi, ihtiyaç finansmanı ve sigorta avantajı da açıklanmış bulunuyor.





Kampanyada en 3 ürün kullanarak kampanyadan ödeme almaya hak sahibi olunabiliyor. 3 ürün için 400 TL, 4 ürün için 800 TL, 5 ürün için 1.200 TL bonus kazanabilme imkanını sunan banka, kampanyanın bitiş tarihi için 31 Mayıs’ı işaret ediyor.