Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Aile Bakanlığı tarafından birçok destek ödemesi yapılıyor. Bu destek ödemeleri belli kesimleri kapsarken, dar gelirlileri ilgilendiren kalemlerde ödemelerin sayısı da gün gün artmaya devam ediyor. Devlet tarafından sağlanan destekler, Aile Bakanlığı aracılığı ile hak sahibi vatandaşın hesabına aktarılıyor. Bakanlık tarafından ay ay yapılan destek ödemeleri ile alakalı olarak bilgilendirmeler de kamuoyuna sunuluyor.

Aİle ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklama kapsamında dar gelirli hanelere toplamda 3,7 milyar lira ödeme yapıldığı belirtilirken, hükümetin sosyal hizmet anlayışı çerçevesinde desteklerini sürdürdüğü ve yeni yılda da tutarların artarak ödemelerin devam edeceği belirtilmiş bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılında hayata geçirilen ve 1 sene devam edeceği ifade edilen Aile Destek Programı, 2023 Temmuz ayında alınan karar ile 1 sene uzatıldığı ifade edilmiş ve akabinde de 2024 yılının sonuna kadar ödeme kararı alınmıştı. SOn 2 aya girilen destek ödemeleri ile alakalı olarak Göktaş tarafından yapılan açıklamada Aile Destek Ödemelerinin hesaplara aktarıldığı ifade edildi.

Türkiye Aile Destek Programının, şimdiye kadar 103,2 milyar lira tutarında destek sağladığı belirtilirken, Göktaş tarafından, ihtiyaç sahibi hanelerin ekonomik durumları ile zor günlerinde yanında olmayı amaçladıkları ifade edildi.

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTECEK Mİ?

Aksi bir açıklama yapılmaması durumunda Aralık itibari ile Aile Destek programı sona erecek. Bu kapsamda hanedeki kişi sayısına, gelir durumuna göre şekillenen ve 850 TL- 1250 TL tutarında ödenen Aile Destek Programı ödemeleri önümüzdeki ay bitecek.

AİLE DESTEK PROGRAMININ YERİNE YENİ DESTEK GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz sene gündeme çıkan Aile Destek Programının bitmesi akabinde yeni desteğin Vatandaşlık Maaşı olacağı iddia edilirken, hükümetin yeni destek ile alakalı çalışmalarının devam ettiği ifade ediliyor. Vatandaşlık maaşının, her haneye giren ücreti, asgari ücrete tamamlaması hedefleniyor. Yeni yıl itibari ile destek programı ile alakalı şartların da gündeme çıkacağı yorumları yapılıyor.