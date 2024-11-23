Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Emlak Vergisinde Son Şans: 7 Gün Kaldı!

Her yıl Ekim ve Mayıs aylarında ödenmesi gereken emlak vergileri, birçok vatandaşın bütçesini zorlamakta. Ancak, bazı kişilerin bu vergileri ödemekten muaf olabileceği pek az kişi tarafından bilinmektedir. Emlak vergisinden muaf olmanın ve ödenmiş vergilerin geri alınmasının şartları son günlerde daha fazla dikkat çekiyor. Peki, emlak vergisinden kimler muaf olabilir ve bu muafiyet nasıl elde edilir?

Kimler Emlak Vergisi Muafiyetinden Faydalanabilir?

Emlak Vergisi Kanunu, belirli koşulları taşıyan vatandaşlara vergi muafiyeti imkanı sunmaktadır. Bu muafiyetten yararlanabilecek kişilere bakalım:

Emekliler: Emekli maaşı dışında geliri bulunmayan emekliler, 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konutları için vergi ödeme hakkından feragat edebilirler. Ayrıca, 5 yıla kadar geri dönük vergi ödemelerini de geri alabilirler.

Emekli maaşı dışında geliri bulunmayan emekliler, 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konutları için vergi ödeme hakkından feragat edebilirler. Ayrıca, 5 yıla kadar geri dönük vergi ödemelerini de geri alabilirler. Engelliler: Engelli vatandaşlar da sahip oldukları konutlar için vergi muafiyetinden yararlanabilmektedir.

Engelli vatandaşlar da sahip oldukları konutlar için vergi muafiyetinden yararlanabilmektedir. Gaziler ve Şehit Yakınları: Gaziler ve şehit yakınları ile hiç geliri olmayan vatandaşlar da emlak muafiyetinden yararlanabilirler. Bu muafiyet yalnızca 200 metrekareden küçük konuta sahip olanlar için geçerlidir.

Emlak Vergisi İadesi İçin Hangi Belgeler Gerekli?

Emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için, hak sahibi olan kişilerin bazı belgeleri sunması gerekmektedir. Gerekli belgeler şunlardır:

Emekliler için: Emekli maaş bordrosu

Engelliler için: Engelli sağlık kurulu raporu

Gaziler ve şehit yakınları için: Gazi veya dul-yetim belgesi

Geliri olmayanlar için: Vergi mükellefiyetinin olmadığına dair belge

Ödenen Vergilerde Geri İade İmkanları

Emlak vergisi muafiyet hakkı olmasına rağmen bu vergileri ödeyen kişiler, 5 yıl geriye dönük olarak ödenen vergilerin iadesini talep edebilmektedir. Bunun için ilgili formlar doldurularak belediyelere başvurmak yeterlidir.

30 Kasım için Son Tarih!

Emlak vergisi için 2024 yılı taksitlerinin son ödeme tarihi 30 Kasım olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar muafiyet başvurularının yapılması ve gerekli işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.