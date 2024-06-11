Son dakika 17.000 TL kararı verildi! En düşük emekli maaşı asgari ücrete tamamlanıyor!

Milyonlarca emekli ve memur için Temmuz zamları merakla beklenirken, öncesinde bayram ikramiyeleri ödemeleri başladı. Mart ayından beri 3 bin lira ödeneceği açıklanan emekli ikramiyesi konusunda artış haberleri gündeme çıkmaya başlamışbulunuyor. Emekliye dün ödenmeye başlayan 3.000 TL ödemelere ek olarak artı ikramiyelerin ödeneceği tahminleri sunuluyor. Bu ödemeler belediyelerin emekliye özel sağladıkları destekler olarak biliniyor. Memurlar ile alakalı olarak da tediye ödemeleri konusunda tarihler Resmi Gazete de yayımlanarak bayramdan önce ilk taksitlerinin ödeneceği belirtildi. Bu ödemelerin ilk taksitleri bayramdan önce 14 Haziran'da hesaplara aktarılacak.





4A 4B ve 4C emeklileri için ikramiye ödemeleri farklı günlerde hesaplara aktarılacak. 4C'li dün ikramiye ödemesini alırken, bugün itibari ile de 4B'li emekli ikramiyesini almaya başladı. Hükümet tarafından belirlenen ikramiye tutarları 3.000, TL olarak şekillenirken, toplam da bayram ikramiyesi ödemesi hükümete 42 milyar TL'ye mal olacak. Emekli ikramiyesi ödemelerinde tüm emekliler faydalanmakta. Emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, malüller, şehit yakınları, gaizler gibi daha bir çok kategori de ikramiye ödemeleri yapılacak .

KAMU İŞÇİSİNE İKRAMİYE

Kamu işçisi her sene 52 günlük tediye ödemesi alırken, son 5 Nisan'da ödenen tediyeler akabinde 14 Haziran'da yeni taksitleri ödenecek. Erken ödenen bu tutarlar işçiye baram ikramiyesi olarak gelecek. 2024'ün son tediyesi ise 13 Aralık'ta hesaplara aktarılacak.





EMEKLİYE EK İKRAMİYE

Emekliye ek ikramiyeler ile alakalı olarak belediyeler tarafından da bir çok destek sağlanıyor. Alınan son dakika kararda emekli maaşının bayramlarda asgari ücrete tamamlanacağı belirtildi. Ceyhan Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda 5 bhin lira olarak belirtilen seçim vaati, alınan karar doğrultusunda asgari ücrete tamamlanması adına 7 bin liraya yükseltildi. 5 sene boyunca bayramlarda emeklinin maaşı asgari ücrete tamamlanacak. Bu sayede emekli ikramiyesi tutarları asgari ücrete tamamlanacak.